Köy okullarının havası değişti
Alarko Carrier, "Okulların Havası Değişiyor" projesini bu yıl Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yanıkpınar İlkokulu'na taşıdı. Öğrencilerin daha sağlıklı ve konforlu ortamlarda eğitim görmesini amaçlayan proje, 2023'te Mardin'de başlamış, ardından İzmir ve Şırnak'ta uygulanmıştı. Proje kapsamında okulların ısıtma, soğutma ve havalandırma koşulları iyileştirilirken enerji verimliliği de gözetiliyor. Isı pompaları, hava temizleme cihazları ve güneş panelleriyle desteklenen sistemlerle sınıflarda temiz hava sağlanması hedefleniyor. Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, "Çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi, geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri" dedi.
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