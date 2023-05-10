Köyceğiz Gezilecek Yerler - Köyceğiz’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Köyleri Listesi

Köyceğiz de gezilecek yerler denildiğinde akla gelenlerin başında muhteşem deniz ve doğa gelir. Köyceğiz gezilecek yerler araştırması için Köyceğiz gezi rehberi kaynaklarından da yararlanabilirsiniz. Köyceğiz'in en güzel köyleri, deniz ve doğa ile iç içe olan yerlerde konuşludur. Söz konusu yerleşim yerleri tatil ve turizm amaçlı da kullanılır. Köyceğiz'de gezilecek doğal yerler yazımızın devamında.

Köyceğiz Gezilecek Yerler

Köyceğiz, Muğla iline bağlı olan, Akdeniz ve Ege'nin tam kesiştiği noktada bulunan güzel bir ilçedir. Sakin atmosferi ve huzurlu doğası ile ön plana çıkan Köyceğiz, doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. İlçenin doğal güzelliği edeniyle her yıl binlerce turist bu coğrafyayı ziyaret etmektedir. Muğla şehir merkezine 60 km mesafede olan Köyceğiz, ulaşımı da çok kolay olan bir şehirdir. Özel aracınız ya da toplu taşıma araçları ile ilçeye kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Köyceğiz, adını ilçe sınırları içinde bulunan Köyceğiz Gölü'nden almıştır. İlçeyi ziyaret ettiğinizde birbirinden etkileyici doğal güzellikler sizi karşılayacaktır. Uzun doğa yürüyüşleri ve çeşitli doğa aktiviteleri bu ilçede yapabileceğiniz faaliyetler arasındadır.

Köyceğiz'de Gezilecek Doğal Yerler

Köyceğiz'de gezip görebileceğiniz çok dayıda doğal güzellik vardır. Bu kapsamda öne çıkan güzellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Köyceğiz Gölü

İlçe merkezinden 25 km uzaklıkta olan bu gölün etrafı ormanlarla çevrilidir. Göl, etkileyici güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakır.

Yuvarlak Çay

İlçe merkezine 10 km mesafede olan Yuvarlak Çay, bölgenin önemli doğal kaynaklarından biridir. Çayın belli bir bölümünde çay içinden uzamış ağaçları görebilirsiniz.

Ağla Yaylası

İlçe merkezine 12 km uzaklıkta olan bu yayla, çam havası almak isteyenlerin tercih ettiği bir yerdir. Yaylada çok sayıda restoran ve kamp işletmesi de bulabilirsiniz.

Ekincik Koyu

İlçe merkezine 35 km mesafede olan bu koy, masmavi denizi ve doğal güzelliği ile ön plana çıkmaktadır. Çocuklu aileler denize girmek için genellikle bu koyu tercih eder.

Sultaniye Kaplıcaları

Köyceğiz ilçe merkezine 25 km mesafede olan bu kaplılar, çeşitli eklem ağrıları çekenler için de tercih edilmektedir. Kaplıcaların içinde açık ve kapalı yüzme havuzları da bulunmaktadır.

Sandras Dağı

Etkileyici doğası ile herkesi etkileyen Sandras Dağı aynı zamanda Beşparmak ve Altın Sivri Dağlarının da birleşim noktasıdır. Yüksekliği yaklaşık 2200 metreyi bulan bu dağ, temiz hava isteyenlerin ziyaret ettiği bir yerdir.