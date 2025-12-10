Köylerde eğitimin yüzü değişiyor

Türkiye'nin köy ve kırsal mahallelerinde yaşayan çocukların eğitime erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar 9 yılda önemli bir etki yarattı. KODA tarafından yürütülen programlarla 100 bini aşkın çocuk ve 9 binden fazla öğretmen ile öğretmen adayı desteklendi. Öğretmenlerin köy deneyimi kazandığı uygulamalar ve deprem sonrası kırsalda eğitim desteği gibi projelerle köy okullarının ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunuldu. KODA, yeni dönemde açık hava öğrenme alanları ve sınıf içi materyal desteği gibi uygulamalarla köylerde eğitimi daha da güçlendirmeyi hedefliyor.