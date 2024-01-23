KPSS A Grubu Nedir? KPSS A Grubu Meslekleri Nelerdir, Hangi Bölümler Var?

KPSS A grubu meslekleri nelerdir? 35 yaşını geçmeyen birçok adayın başvuru yaptığı KPSS A grubu sınavı, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliğini korumaktadır fakat öğretmen adaylarının KPSS'de aldıkları puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. KPSS A grubuna girecek olan tüm adayları ilgilendiren diğer bir önemli konu ise KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavına girmeleri gerektiğidir. Yani A grubu kadrolarına atanacak olan adayların kurumların kendi planlamaları doğrultusunda hazırlayacakları giriş sınavına girerek aldıkları puanlar kurumlar açısından dikkate alınmaktadır.

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A grubu sınavına girecek olan adaylar iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adaylarının yanı sıra Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstatistik, Matematik ve Aktüerya gibi bölümlerden mezun olmuş olmalıdırlar. Eğer mezun değillerse sınav yılı okulu bitirecek olmaları gerekmektedir.

KPSS A grubu sınavı için adaylar başvurularını elektronik ortamda yapabilir ya da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilirler. Adayların HES kodu başvuru işlemlerinde alınacak olan bilgilerden biridir. Bu nedenle kişiler HES kodlarını edinmelidirler.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ

A grubu meslekleri, uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içermektedir. Bununla birlikte unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar KPSS A grubu mesleklerine dahil değildir. Örnek olarak; uzman doktor, uzman çavuş ve uzman memur gibi meslekler A grubu meslekleri arasında yer almamaktadır. KPSS A grubu mesleklerini detaylı olarak şu şekilde sıralamak mümkün;

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

PTT Müfettiş Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Stajyer Hazine Kontrolörü

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı gibi bazı meslekler A grubu meslekleri arasında yer almaktadır.

KPSS A GRUBU KONULARI

KPSS A grubu sınavını heyecanla bekleyen adaylar sınavda çıkacak konuları merak etmektedir. İşte KPSS A grubu konuları şunlardır;

Genel Kültür ve Genel Yetenek testi

Muhasebe testi

İşletme testi

İstatistik testi

Kamu yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler testlerinin yanı sıra adaylar, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerine girmektedir ve genel olarak bu konular ile alakalı 40'ar soru ile karşı karşıya kalacaklardır.

KPSS A GRUBU ATAMALARI

KPSS A grubu sınavına giren adaylar için sınavın ardından diğer bir heyecan verici olay, atama işlemleridir. KPSS A grubu atamaları iki şekilde yapılmaktadır. Birincisinde atama esnasında KPSS puanı yeterli olur ya da KPSS sınavından belirli düzeydeki sınav notunu almış öğrenciler mülakata katılır. Mülakatı olumlu geçen adayların ilgili kurumlar tarafından ataması yapılmaktadır.

KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA

KPSS A grubu puan hesaplama geçen senelerdeki sınavlarda ele alınan istatiksel veriler ve özel formüller ile hesaplanmaktadır. KPSS sınavında test bölümlerinden yaptığınız netler baz alınarak puanlar hesaplanmaktadır. Yani farklı alanlara ayrılan her bölümde yaptığınız net sayısı, doğru yanıtladığınız soru sayısından, yanlış yanıt verdiğiniz soru sayısının dörtte birinin çıkarılması ile hesaplanmaktadır.