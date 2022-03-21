KPSS Coğrafya Konuları 2022: KPSS Lisans Ortaöğretim Ve Ön Lisans Coğrafya Konu Dağılımı

KPSS'nin farklı meslek gruplarına hitap eden, çeşitli türleri bulunur. Bundan dolayı, çok kapsamlıdır ve değişik alanlardan mezun olanlara imkan tanır. ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınav olan KPSS'nin açılımı, 'Kamu Personeli Seçme Sınavı'dır. Adından anlaşılacağı üzere, sadece devlet kurumlarında çalışmak isteyenlerin tabi tutulduğu bir sınavdır. KPSS A sınavı her sene olurken, lisans, ön lisans ve ortaöğretim adaylarını kapsayan KPSS B ise iki yılda bir defa olmaktadır. KPSS A, KPSS B, KPSS Din Hizmetleri ve KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) olmak üzere çeşitli türlere ayrılır. KPSS A müfettiş, kaymakam ve devlet kadrolarındaki üst makamlardaki görevler için düzenlenen sınavdır. KPSS B ise, tüm lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarını kapsar.

Kpss Coğrafya Konuları Nelerdir?

KPSS, kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için eğitim düzeyi uygun adayların yeterliliğini ölçer. Bu sınavı başarı ile tamamlayanlar, mülakat sürecinden geçmek zorundadırlar. KPSS'den yüksek puan almak isteyenler için Coğrafya çok mühimdir. Genel kültür grubunda yer alan Coğrafya testi yaklaşık olarak 18-19 sorudan oluşur.

Her 4 yanlışın, 1 doğruyu götürdüğü bu sınava iyi hazırlanılması başarı açısından önemlidir. Düzenli olarak konu tekrarları, alıştırmalar ve soru çözümü yapılmalıdır. Zaman faktörünün asla unutulmaması gerekir. Bu nedenle, sık sık test çözülmelidir. 2022'de yapılacak olan KPSS sınavının tüm oturumlarındaki Coğrafya konuları aşağıdakilerdir.

Kpss Ortaöğretim Coğrafya Konuları Nelerdir?

Her ne kadar adı KPSS Ortaöğretim olsa da, aslında üniversite mezunlarının da girme imkanı bulunan bir sınavdır. Devlet memuru olmak ve garantisi olan bir işe sahip olmak isteyen, lise ve üniversite mezunlarına yöneliktir.

Belli başlı koşullara uygun olan adaylar, sınav ve mülakatları başarı ile tamamladıkları takdirde kamu kurumlarında görev alırlar. Genel olarak 18 tane Coğrafya sorusu sorulan KPSS Ortaöğretim sınavında bu sene çıkacak konular şunlardır:

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye Coğrafi Konumu

Türkiye'nin Yer şekilleri Su Örtüsü

Türkiye'nin İklimi Ve Bitki Örtüsü

Toprak, Doğa Çevre

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası

Türkiye Ekonomik Coğrafyası

Türkiye'de Tarım

Türkiye'de Hayvancılık Ve Ormanlar

Türkiye'nin Madenleri Ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Sanayi

Türkiye'de Ticaret

Ulaşım ve Turizm

Türkiye Bölgeler Coğrafyası

Kpss Ön lisans Coğrafya Konuları Nelerdir?

KPSS ön lisans, üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olanların girdikleri sınavdır. Sınava mezun olmadan başvuru yapılabilir ancak, sınav geçerlilik süresi boyunca mezun olunmalıdır. Aksi takdirde, sınav için yapılan başvurular ve alınan puanlar geçersiz hükmünde olur.

KPSS ön lisans sınavları, iki yılda bir olarak ÖSYM tarafından yapılır. Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere temel iki başlık altında sorular sorulur. Adaylara verilen sınav süresi 2 saat 10 dakika'dır. Aşağıdakiler KPSS Ön Lisans 2022 konularıdır.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye'deki İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye'de, Tarım, Hayvancılık Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Sanayi ve Endüstri

Ulaşım

Ticaret

Turizm

Bölgeler Coğrafyası

Kpss Lisans Coğrafya Konuları Nelerdir?

2022 yılında KPSS Lisans sınavında çıkacak olan Coğrafya konuları şu şekildedir: