KPSS Eğitim Bilimleri Konuları: KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Eğitim Bilimleri sınavına, devlet okullarında öğretmen olmak isteyen tüm adayların girmesi mecburidir. Öğretmenlik sınavının diğer oturumlarına girilmiş olunsa bile, bu sınava katılım sağlanmadığı takdirde puan hesaplaması yapılması imkansızdır. KPSS Lisans oturumunun ardından, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Ana Okulu Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm branşlarda görev alabilmek için tamamlanması gereken bir sınavdır.
KPSS Eğitim Bilimleri Konuları Nelerdir?
Bu sene yapılacak olan KPSS A grubundaki Eğitim Bilimleri Sınavı Konuları aşağıdakilerdir.
Gelişim Psikolojisi Konuları
- Gelişim Psikolojisi
- Biyolojik Gelişim
- Bilişsel Gelişim
- Ahlak Gelişimi
- Kişilik Gelişimi
Öğrenme Psikolojisi Konuları
- Öğrenme Psikolojisine Giriş
- Klasik Koşullanma
- Bağlaşımcılık Kuramı
- Edimsel Koşullanma Kuralı
- Gestalt Kuramı
- Bilgi İşleme Kuramı
- İşaret Kuramı
- Sosyal Öğrenme Kuramı
Program Geliştirme Konuları
- Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar
- Türk Eğitim Sistemi
- Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri
- Program Geliştirme ve Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
- Program Geliştirme Yaklaşım, Model ve Tasarımları
- Program Tasarısının Hazırlanması
- Programın Denenmesi, Değerlendirilmesi, Programa Süreklilik Kazandırılması
- Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar ve Yönelimler
- Eğitim ve Öğretimde Planlama
Ölçme ve Değerlendirme Konuları
- Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar
- Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler
- Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
- Test ve Madde İstatistikleri
Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları
- Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri
- Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları
- Öğretim Yöntemleri
- Öğretim Teknikleri
- Kavram Öğretimi
- Öğrenme Stratejileri
- Öğrenme Stilleri
- Üst Düzey Zihinsel Beceriler
Rehberlik Konuları
- Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri
- Özel Eğitim Hizmetleri
- Rehberlik Hizmet Alanları
- Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları
- Bireyi Tanıma Teknikleri
- Psikolojik Danışma Kuramları
- Okullarda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar
- Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri
- Rehberlik Örgütlenme Sistemi
KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı
Toplamda 80 sorudan oluşan KPSS Eğitim Bilimleri soru dağılımı şu şekildedir:
- Öğretim İlkeleri ve Yöntemleri = 21
- Ölçme ve Değerlendirme = 12
- Öğrenme Psikolojisi = 12
- Rehberlik ve Özel Eğitim = 10
- Gelişim Psikolojisi = 10
- Sınıf Yönetimi = 5
- Program Geliştirme = 5
- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı = 5