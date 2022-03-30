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Giriş Tarihi: 30.3.2022 10:41 Son Güncelleme: 30.3.2022 10:41

KPSS Eğitim Bilimleri Konuları: KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Eğitim Bilimleri Konuları: KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Konu Ve Soru Dağılımı

Öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu Eğitim Bilimleri sınavı, KPSS A Grubu sınavları arasında yer alır. Adaylar sınavda, üniversite eğitimleri boyunca görmüş oldukları konulardan sorumlu tutulur. KPSS B Grubunun aksine, bu grupta yer alan sınavlar her sene yapılır. Toplamda 80 soru sorulur ve sınav süresi 100 dakikadır.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavına, devlet okullarında öğretmen olmak isteyen tüm adayların girmesi mecburidir. Öğretmenlik sınavının diğer oturumlarına girilmiş olunsa bile, bu sınava katılım sağlanmadığı takdirde puan hesaplaması yapılması imkansızdır. KPSS Lisans oturumunun ardından, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Ana Okulu Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm branşlarda görev alabilmek için tamamlanması gereken bir sınavdır.

KPSS Eğitim Bilimleri Konuları Nelerdir?

Bu sene yapılacak olan KPSS A grubundaki Eğitim Bilimleri Sınavı Konuları aşağıdakilerdir.

Gelişim Psikolojisi Konuları

  • Gelişim Psikolojisi
  • Biyolojik Gelişim
  • Bilişsel Gelişim
  • Ahlak Gelişimi
  • Kişilik Gelişimi

Öğrenme Psikolojisi Konuları

  • Öğrenme Psikolojisine Giriş
  • Klasik Koşullanma
  • Bağlaşımcılık Kuramı
  • Edimsel Koşullanma Kuralı
  • Gestalt Kuramı
  • Bilgi İşleme Kuramı
  • İşaret Kuramı
  • Sosyal Öğrenme Kuramı

Program Geliştirme Konuları

  • Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar
  • Türk Eğitim Sistemi
  • Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri
  • Program Geliştirme ve Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
  • Program Geliştirme Yaklaşım, Model ve Tasarımları
  • Program Tasarısının Hazırlanması
  • Programın Denenmesi, Değerlendirilmesi, Programa Süreklilik Kazandırılması
  • Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar ve Yönelimler
  • Eğitim ve Öğretimde Planlama

Ölçme ve Değerlendirme Konuları

  • Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar
  • Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler
  • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
  • Test ve Madde İstatistikleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları

  • Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri
  • Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları
  • Öğretim Yöntemleri
  • Öğretim Teknikleri
  • Kavram Öğretimi
  • Öğrenme Stratejileri
  • Öğrenme Stilleri
  • Üst Düzey Zihinsel Beceriler

Rehberlik Konuları

  • Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri
  • Özel Eğitim Hizmetleri
  • Rehberlik Hizmet Alanları
  • Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları
  • Bireyi Tanıma Teknikleri
  • Psikolojik Danışma Kuramları
  • Okullarda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar
  • Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri
  • Rehberlik Örgütlenme Sistemi

KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı

Toplamda 80 sorudan oluşan KPSS Eğitim Bilimleri soru dağılımı şu şekildedir:

  • Öğretim İlkeleri ve Yöntemleri = 21
  • Ölçme ve Değerlendirme = 12
  • Öğrenme Psikolojisi = 12
  • Rehberlik ve Özel Eğitim = 10
  • Gelişim Psikolojisi = 10
  • Sınıf Yönetimi = 5
  • Program Geliştirme = 5
  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı = 5

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KPSS Eğitim Bilimleri Konuları: KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Konu Ve Soru Dağılımı
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