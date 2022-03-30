KPSS Eğitim Bilimleri Konuları: KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Eğitim Bilimleri sınavına, devlet okullarında öğretmen olmak isteyen tüm adayların girmesi mecburidir. Öğretmenlik sınavının diğer oturumlarına girilmiş olunsa bile, bu sınava katılım sağlanmadığı takdirde puan hesaplaması yapılması imkansızdır. KPSS Lisans oturumunun ardından, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Ana Okulu Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm branşlarda görev alabilmek için tamamlanması gereken bir sınavdır.

KPSS Eğitim Bilimleri Konuları Nelerdir?

Bu sene yapılacak olan KPSS A grubundaki Eğitim Bilimleri Sınavı Konuları aşağıdakilerdir.

Gelişim Psikolojisi Konuları

Gelişim Psikolojisi

Biyolojik Gelişim

Bilişsel Gelişim

Ahlak Gelişimi

Kişilik Gelişimi

Öğrenme Psikolojisi Konuları

Öğrenme Psikolojisine Giriş

Klasik Koşullanma

Bağlaşımcılık Kuramı

Edimsel Koşullanma Kuralı

Gestalt Kuramı

Bilgi İşleme Kuramı

İşaret Kuramı

Sosyal Öğrenme Kuramı

Program Geliştirme Konuları

Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar

Türk Eğitim Sistemi

Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri

Program Geliştirme ve Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri

Program Geliştirme Yaklaşım, Model ve Tasarımları

Program Tasarısının Hazırlanması

Programın Denenmesi, Değerlendirilmesi, Programa Süreklilik Kazandırılması

Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar ve Yönelimler

Eğitim ve Öğretimde Planlama

Ölçme ve Değerlendirme Konuları

Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Test ve Madde İstatistikleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları

Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri

Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları

Öğretim Yöntemleri

Öğretim Teknikleri

Kavram Öğretimi

Öğrenme Stratejileri

Öğrenme Stilleri

Üst Düzey Zihinsel Beceriler

Rehberlik Konuları

Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

Özel Eğitim Hizmetleri

Rehberlik Hizmet Alanları

Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları

Bireyi Tanıma Teknikleri

Psikolojik Danışma Kuramları

Okullarda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar

Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri

Rehberlik Örgütlenme Sistemi

KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı

Toplamda 80 sorudan oluşan KPSS Eğitim Bilimleri soru dağılımı şu şekildedir: