KPSS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? ÖSYM takvimi ile KPSS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?

KPSS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM resmi sitesinden Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvurularını kaçıran adayların sınavlara girmesi için ek süre verildiği belirtildi. Temmuz ile ağustos arasında yapılacak olan sınavlar için KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman, hangi tarihler arasında soruları yöneltiliyor. Peki, KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar…
KPSS 2022 başvuruları 6 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Başvurular 24 Mayıs tarihinde başlamıştı.
Genel yetenek ve genel kültür oturumları her biri 115 TL iken yüzde 50 daha fazla ödenecek.
Alan bilgisi sınavları 80 TL iken her sınav başına yüzde 50 fazla ödenecek.
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
Alan bilgisi oturumu 6 – 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.