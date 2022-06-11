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Giriş Tarihi: 11.6.2022 22:24 Son Güncelleme: 5.9.2022 11:52

KPSS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? ÖSYM takvimi ile KPSS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?

KPSS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? ÖSYM takvimi ile KPSS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?

KPSS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı! ÖSYM ile lisans başvurularını kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerini bekliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları temmuz ile ağustos ayları arasında yapılacak. Lisans başvuruları 24 Mayıs 06 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Başvuruları kaçıran adaylar KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman sorusunu yöneltiyor. Aynı zamanda lisans başvurularıyla aynı fiyatta olmadığı için KPSS geç başvuru ücretleri ne kadar sorusu da soruluyor. Peki, KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

KPSS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM resmi sitesinden Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvurularını kaçıran adayların sınavlara girmesi için ek süre verildiği belirtildi. Temmuz ile ağustos arasında yapılacak olan sınavlar için KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman, hangi tarihler arasında soruları yöneltiliyor. Peki, KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

KPSS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

KPSS 2022 başvuruları 6 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Başvurular 24 Mayıs tarihinde başlamıştı.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022

Genel yetenek ve genel kültür oturumları her biri 115 TL iken yüzde 50 daha fazla ödenecek.

Alan bilgisi sınavları 80 TL iken her sınav başına yüzde 50 fazla ödenecek.

2022 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

Alan bilgisi oturumu 6 – 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

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KPSS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? ÖSYM takvimi ile KPSS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?
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