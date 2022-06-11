KPSS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? ÖSYM takvimi ile KPSS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?

KPSS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM resmi sitesinden Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvurularını kaçıran adayların sınavlara girmesi için ek süre verildiği belirtildi. Temmuz ile ağustos arasında yapılacak olan sınavlar için KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman, hangi tarihler arasında soruları yöneltiliyor. Peki, KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar…