KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Konuları 2022: KPSS GY-GK Konu Ve Soru Dağılımı

Genel Yetenek testlerinin içeriği, Türkçe ve Matematikten oluşur. Adayların, mantık, problem çözme, okuduğunu anlama ve sahip oldukları temel bilgi ve beceriler sınanır. Genel Kültür testine de girilmesi zorunludur. Aynı şekilde 60 sorudan oluşur. Test boyunca, 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve güncel bilgilerden 6 tane soru sorulur. İki sınav toplamda 120 dakika sürer. Bu iki sınav tamamlandıktan sonra alan oturumları başlar. Girme zorunluluğu bulunan sınavlar değildirler.

Kpss Genel Kültür Genel Yetenek Konuları Nelerdir?

2022 KPSS Genel Yetenek testinde çıkacak olan Türkçe ve Matematik konuları aşağıdakilerdir.

Türkçe Konuları

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Türleri

Cümlenin Anlamı ve Yorumu

Sözcüğün Yapısı ve Ekler

Sözcük Türleri

Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı

Ses Olayları

Paragraf

Paragrafta Anlatım Yolları ve Biçimleri

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Sözel Muhakeme ve Mantık

Anlatım Bozuklukları

Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Çözümleme

Mutlak Değer

Basit Eşitsizlikler

Rasyonel Sayılar- Ondalık Sayılar

Bölme, Bölünebilme, OBEB, EKOK,

Asal Çarpanlara Ayırma

İşçi ve Havuz Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Permütasyon

Oran – Orantı

Denklem Çözme

Olasılık

Kombinasyon

Çarpanlara Ayırma

Sayısal Mantık

Karışım Problemleri

Hareket Problemleri

Köklü Sayılar

Üslü Sayılar

Şekil Yetenek

Yüzde

Kar-Zarar, Faiz Problemleri

Sayı Problemleri

Grafik Problemleri

Faktöriyel

Kümeler

Modüler Aritmetik

Bağıntı ve Fonksiyon

İşlem

Geometri Konuları

Doğru Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Üçgende Açı ve Kenar Bağlantıları

Özel Üçgenler

Çember ve Daire

Dörtgenler ve Çokgenler

Açıortay ve Kenarortay Bağlantıları

Analitik Geometri

Katı Cisimler

2022 KPSS'de sorulacak Genel Kültür testi konuları aşağıda verilmiştir.

Tarih Konuları

İslamiyet'ten Önceki Türk Devletleri

İlk Müslüman Türk Devletleri

Osmanlı Devleti Siyaseti

Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Devrim Tarih

Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika

Atatürk İlkeleri

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya Konuları

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye'nin Yer şekilleri ve Su Örtüsü

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Toprak, Doğa ve Çevre

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye'nin Bölgeler Coğrafyası

Ticaret, Ulaşım, Sanayi ve Turizm

Madenler ve Enerji Kaynakları

Hayvancılık, Tarım ve Orman

Vatandaşlık Konuları

Hukuka Giriş

Uluslararası Örgütler

Güncel

Anayasal Gelişmeler

Yasama, Yürütme, Yargı ve İdari Yapı

Genel Esaslar ve Temel Haklar

Ön lisans KPSS Genel Yetenek Konuları Nelerdir?

KPSS 2022'de ön lisans mezunu adayları bekleyen konular aşağıdadır.

Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Dil Bilgisi Yazım ve Noktalama Kuralları

Sözcükte Yapı

Sözcük Türleri

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Paragrafta Anlam

Paragrafta Anlatım Biçimi

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Sayılar

Ebob, Ekok

Problemler

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Şekil Yetenek

Denklem Çözme

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Sayı Problemleri

Mutlak Değer

Sayısal Mantık

Olasılık

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Karışım Problemleri

Hareket-Hız Problemleri

Grafik Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler ve Problemleri

Yüzde-Kar-Zarar Problemleri

Kombinasyon

Oran-Orantı

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Faktöriyel

Çarpanlara Ayırma

GY-GK Soru Dağılımı

Genel Kültür testinde toplamda 60 tane soru vardır. Soru dağılım şu şekildedir:

Tarih 27

Coğrafya 18

Vatandaşlık Bilgisi 9

Güncel Bilgiler 6

Genel Yetenek testinde ise soru dağılımı şöyledir: