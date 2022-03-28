KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Konuları 2022: KPSS GY-GK Konu Ve Soru Dağılımı

Genel Yetenek testlerinin içeriği, Türkçe ve Matematikten oluşur. Adayların, mantık, problem çözme, okuduğunu anlama ve sahip oldukları temel bilgi ve beceriler sınanır. Genel Kültür testine de girilmesi zorunludur. Aynı şekilde 60 sorudan oluşur. Test boyunca, 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve güncel bilgilerden 6 tane soru sorulur. İki sınav toplamda 120 dakika sürer. Bu iki sınav tamamlandıktan sonra alan oturumları başlar. Girme zorunluluğu bulunan sınavlar değildirler.
Kpss Genel Kültür Genel Yetenek Konuları Nelerdir?
2022 KPSS Genel Yetenek testinde çıkacak olan Türkçe ve Matematik konuları aşağıdakilerdir.
Türkçe Konuları
- Cümlenin Ögeleri
- Cümlenin Türleri
- Cümlenin Anlamı ve Yorumu
- Sözcüğün Yapısı ve Ekler
- Sözcük Türleri
- Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı
- Ses Olayları
- Paragraf
- Paragrafta Anlatım Yolları ve Biçimleri
- Noktalama İşaretleri
- Yazım Kuralları
- Sözel Muhakeme ve Mantık
- Anlatım Bozuklukları
Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Çözümleme
- Mutlak Değer
- Basit Eşitsizlikler
- Rasyonel Sayılar- Ondalık Sayılar
- Bölme, Bölünebilme, OBEB, EKOK,
- Asal Çarpanlara Ayırma
- İşçi ve Havuz Problemleri
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- Permütasyon
- Oran – Orantı
- Denklem Çözme
- Olasılık
- Kombinasyon
- Çarpanlara Ayırma
- Sayısal Mantık
- Karışım Problemleri
- Hareket Problemleri
- Köklü Sayılar
- Üslü Sayılar
- Şekil Yetenek
- Yüzde
- Kar-Zarar, Faiz Problemleri
- Sayı Problemleri
- Grafik Problemleri
- Faktöriyel
- Kümeler
- Modüler Aritmetik
- Bağıntı ve Fonksiyon
- İşlem
Geometri Konuları
- Doğru Açılar
- Üçgende Açılar
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Üçgende Açı ve Kenar Bağlantıları
- Özel Üçgenler
- Çember ve Daire
- Dörtgenler ve Çokgenler
- Açıortay ve Kenarortay Bağlantıları
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
2022 KPSS'de sorulacak Genel Kültür testi konuları aşağıda verilmiştir.
Tarih Konuları
- İslamiyet'ten Önceki Türk Devletleri
- İlk Müslüman Türk Devletleri
- Osmanlı Devleti Siyaseti
- Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
- 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşı Cepheleri
- Devrim Tarih
- Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika
- Atatürk İlkeleri
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Coğrafya Konuları
- Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası
- Türkiye'nin Coğrafi Konumu
- Türkiye'nin Yer şekilleri ve Su Örtüsü
- Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Toprak, Doğa ve Çevre
- Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası
- Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
- Türkiye'nin Bölgeler Coğrafyası
- Ticaret, Ulaşım, Sanayi ve Turizm
- Madenler ve Enerji Kaynakları
- Hayvancılık, Tarım ve Orman
Vatandaşlık Konuları
- Hukuka Giriş
- Uluslararası Örgütler
- Güncel
- Anayasal Gelişmeler
- Yasama, Yürütme, Yargı ve İdari Yapı
- Genel Esaslar ve Temel Haklar
Ön lisans KPSS Genel Yetenek Konuları Nelerdir?
KPSS 2022'de ön lisans mezunu adayları bekleyen konular aşağıdadır.
Türkçe Konuları
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Dil Bilgisi Yazım ve Noktalama Kuralları
- Sözcükte Yapı
- Sözcük Türleri
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle Türleri
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Paragrafta Anlam
- Paragrafta Anlatım Biçimi
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık
Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Ebob, Ekok
- Problemler
- Rasyonel Sayılar
- Ondalıklı Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Şekil Yetenek
- Denklem Çözme
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- Sayı Problemleri
- Mutlak Değer
- Sayısal Mantık
- Olasılık
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Karışım Problemleri
- Hareket-Hız Problemleri
- Grafik Problemleri
- İşçi ve Havuz Problemleri
- Kümeler ve Problemleri
- Yüzde-Kar-Zarar Problemleri
- Kombinasyon
- Oran-Orantı
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Faktöriyel
- Çarpanlara Ayırma
GY-GK Soru Dağılımı
Genel Kültür testinde toplamda 60 tane soru vardır. Soru dağılım şu şekildedir:
- Tarih 27
- Coğrafya 18
- Vatandaşlık Bilgisi 9
- Güncel Bilgiler 6
Genel Yetenek testinde ise soru dağılımı şöyledir: