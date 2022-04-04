KPSS Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS kendi içinde farklı türlere ayrılır. Bunlar, KPSS A, KPSS B, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmen Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi'dir (DHBT). Bunlar arasında KPSS B Grubu, adayların en çok girdiği sınavlardır. Çünkü genel olarak pek çok mesleği kapsar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının girmesi gereken KPSS türüdür.
KPSS'nin Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur. Aynı zamanda, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim testleri de bu şekildedir. Sınav süresi 130 dakikadır.
Başarılı olanlar, atanmak istedikleri kadrolar için başvuru yapmaya hak kazanırlar. Bu aşamadan sonra mülakat süreci başlar. Ancak, her bölüm için bu durum geçerli değildir. Mülakat yapılmayan alanlar da vardır. Bu sınavdan yüksek puan almanın tek yolu sıkı çalışmaktır. Bundan dolayı, sürekli soru çözmek, alıştırma ve konu tekrarı yapmak büyük oranda faydalı olur.
KPSS 2022 Genel Yetenek sınavında Matematik ve Türkçe, Genel Kültür'de ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler vardır. . Buna göre genel konu dağılımı aşağıda verilmiştir.
Türkçe Konuları
2022 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS B grubu sınavlarındaki konu dağılımı şunlardır:
Genel Yetenek
Genel Kültür
Her sene olduğu gibi, bu sene de KPSS Genel Yetenek sınavında 60, Genel Kültür sınavında da 60 soru çıkacaktır. KPSS' de hangi derslerin ne kadar ağırlıklı olduğunu bilmek önemlidir.
Hangi konulardan sorumlu olunacağı, hangi konulardan soru geleceğini bilmek sonucu değiştirir. Neye, ne zaman çalışılması gerektiğini önceden planlamak için güncel konu durumu takip edilmelidir. Sınavlarda bariz bir farklılık olmasa bile, genellikle ufak tefek değişiklikler yapılır.