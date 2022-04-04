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Giriş Tarihi: 4.4.2022 09:47 Son Güncelleme: 4.4.2022 09:48

KPSS Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Konu Ve Soru Dağılımı

Üniversite, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, devlet kurumlarında memurluk görevine getirilebilmek için KPSS’ye girer. Sınavın açılımı, ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı’dır. Kamu kurum ve kuruluşları, birçok insan için özel sektörde çalışmaktan daha caziptir. Gerek maaş ve sosyal haklar olsun, gerekse çalışma ortamı ve koşulları olsun, devlet kurumları her zaman daha çok tercih edilir.

KPSS kendi içinde farklı türlere ayrılır. Bunlar, KPSS A, KPSS B, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmen Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi'dir (DHBT). Bunlar arasında KPSS B Grubu, adayların en çok girdiği sınavlardır. Çünkü genel olarak pek çok mesleği kapsar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının girmesi gereken KPSS türüdür.

KPSS Konuları Nelerdir?

KPSS'nin Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur. Aynı zamanda, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim testleri de bu şekildedir. Sınav süresi 130 dakikadır.

Başarılı olanlar, atanmak istedikleri kadrolar için başvuru yapmaya hak kazanırlar. Bu aşamadan sonra mülakat süreci başlar. Ancak, her bölüm için bu durum geçerli değildir. Mülakat yapılmayan alanlar da vardır. Bu sınavdan yüksek puan almanın tek yolu sıkı çalışmaktır. Bundan dolayı, sürekli soru çözmek, alıştırma ve konu tekrarı yapmak büyük oranda faydalı olur.

Lisans KPSS Konuları, Ön Lisans KPSS Konuları ve Ortaöğretim KPSS Konuları Nelerdir?

KPSS 2022 Genel Yetenek sınavında Matematik ve Türkçe, Genel Kültür'de ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler vardır. . Buna göre genel konu dağılımı aşağıda verilmiştir.

Türkçe Konuları

  • Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam
  • Anlatım Bozuklukları
  • Ses ve Yapı Bilgisi
  • Sözcük ve Cümle Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Sözel Mantık

Matematik Konuları

  • Temel Kavramlar
  • Sayılar
  • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
  • Asal Çarpanlarına Ayırma
  • EBOB-EKOK
  • Birinci Dereceden Denklemler
  • Rasyonel Sayılar
  • Eşitsizlik
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Kümeler
  • İşlem ve Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon ve Olasılık
  • Tablo ve Grafikler
  • Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

Coğrafya Konuları

  • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
  • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

Tarih Konuları

  • Selçuklular Dönemi ve Öncesi
  • Osmanlı Devleti Dönemi
  • III.Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler
  • Ulusal Kurtuluş Savaşı
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
  • Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri
  • Osmanlı Devleti
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Vatandaşlık Konuları

  • Hukukun Temel Kavramları
  • Anayasa Hukukuna Giriş
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • İdare Hukuku

Genel Kültür Genel Yetenek Konu Dağılımı

2022 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS B grubu sınavlarındaki konu dağılımı şunlardır:

Genel Yetenek

  • Türkçe = 30 soru
  • Matematik = 30 soru

Genel Kültür

  • Tarih = 28-29 soru
  • Coğrafya = 18
  • Vatandaşlık Bilgisi = 9
  • Güncel Bilgiler = 6

GY-GK Soru Dağılımı

Her sene olduğu gibi, bu sene de KPSS Genel Yetenek sınavında 60, Genel Kültür sınavında da 60 soru çıkacaktır. KPSS' de hangi derslerin ne kadar ağırlıklı olduğunu bilmek önemlidir.

Hangi konulardan sorumlu olunacağı, hangi konulardan soru geleceğini bilmek sonucu değiştirir. Neye, ne zaman çalışılması gerektiğini önceden planlamak için güncel konu durumu takip edilmelidir. Sınavlarda bariz bir farklılık olmasa bile, genellikle ufak tefek değişiklikler yapılır.

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