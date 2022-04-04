KPSS Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS kendi içinde farklı türlere ayrılır. Bunlar, KPSS A, KPSS B, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmen Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi'dir (DHBT). Bunlar arasında KPSS B Grubu, adayların en çok girdiği sınavlardır. Çünkü genel olarak pek çok mesleği kapsar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının girmesi gereken KPSS türüdür.

KPSS Konuları Nelerdir?

KPSS'nin Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur. Aynı zamanda, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim testleri de bu şekildedir. Sınav süresi 130 dakikadır.

Başarılı olanlar, atanmak istedikleri kadrolar için başvuru yapmaya hak kazanırlar. Bu aşamadan sonra mülakat süreci başlar. Ancak, her bölüm için bu durum geçerli değildir. Mülakat yapılmayan alanlar da vardır. Bu sınavdan yüksek puan almanın tek yolu sıkı çalışmaktır. Bundan dolayı, sürekli soru çözmek, alıştırma ve konu tekrarı yapmak büyük oranda faydalı olur.

Lisans KPSS Konuları, Ön Lisans KPSS Konuları ve Ortaöğretim KPSS Konuları Nelerdir?

KPSS 2022 Genel Yetenek sınavında Matematik ve Türkçe, Genel Kültür'de ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler vardır. . Buna göre genel konu dağılımı aşağıda verilmiştir.

Türkçe Konuları

Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam

Anlatım Bozuklukları

Ses ve Yapı Bilgisi

Sözcük ve Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözel Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Sayılar

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlarına Ayırma

EBOB-EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Eşitsizlik

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

İşlem ve Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon ve Olasılık

Tablo ve Grafikler

Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

Coğrafya Konuları

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

Tarih Konuları

Selçuklular Dönemi ve Öncesi

Osmanlı Devleti Dönemi

III.Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

Ulusal Kurtuluş Savaşı

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri

Osmanlı Devleti

Atatürk İlke ve İnkılapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Vatandaşlık Konuları

Hukukun Temel Kavramları

Anayasa Hukukuna Giriş

Yasama

Yürütme

Yargı

İdare Hukuku

Genel Kültür Genel Yetenek Konu Dağılımı

2022 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS B grubu sınavlarındaki konu dağılımı şunlardır:

Genel Yetenek

Türkçe = 30 soru

Matematik = 30 soru

Genel Kültür

Tarih = 28-29 soru

Coğrafya = 18

Vatandaşlık Bilgisi = 9

Güncel Bilgiler = 6

GY-GK Soru Dağılımı

Her sene olduğu gibi, bu sene de KPSS Genel Yetenek sınavında 60, Genel Kültür sınavında da 60 soru çıkacaktır. KPSS' de hangi derslerin ne kadar ağırlıklı olduğunu bilmek önemlidir.

Hangi konulardan sorumlu olunacağı, hangi konulardan soru geleceğini bilmek sonucu değiştirir. Neye, ne zaman çalışılması gerektiğini önceden planlamak için güncel konu durumu takip edilmelidir. Sınavlarda bariz bir farklılık olmasa bile, genellikle ufak tefek değişiklikler yapılır.