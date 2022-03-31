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Giriş Tarihi: 31.3.2022 13:58 Son Güncelleme: 31.3.2022 13:59

KPSS Matematik Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Matematik Konu Dağılımı

KPSS Matematik Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Matematik Konu Dağılımı

KPSS B Grubu’nda bulunan Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarının hepsi iki ayrı bölümden oluşur. Genel Kültür ve Genel Yetenekte birden fazla dersin testi yer alır. Genel Kültürde daha çok sözel dersler ağırlıktadır. Genel Yetenekte ise iki temel alan vardır. Bunlar, Türkçe ve Matematiktir. Bu iki ders, puan hesaplamasını büyük oranda belirleyen bir ağırlığa sahiptir. Özellikle, Matematikten 27-28 arasında soru gelmektedir.

Günümüzde popüler birçok meslekte Matematiğe ihtiyaç vardır. Matematik veya Matematik ile ilgili bölümlerden mezun olanlar için geniş bir çalışma alanı vardır. Bunlar arasında, bankacılık, işletme, iktisat, bilim, mühendislik, mimarlık ve psikoloji alanları bulunur. KPSS Lisans ve Ön Lisans sınavına giren Matematik Bölümü mezunları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyeler gibi devlet kurumlarında rahatlıkla çalışma imkanı elde edebilirler. Formasyon aldıkları takdirde, devlet okullarında Matematik Öğretmenliği yapabilirler. Tüm bunlardan önce KPSS'de yeterli puan almak zorundadırlar. Bundan dolayı, sınava iyi hazırlanmak ve her sene yapılan güncellemeleri bilmek önemlidir. Çıkacak konulardan önceden haberdar olmak sınav hazırlık çalışmalarını olumlu yönde etkiler.

KPSS Matematik Konuları Nelerdir?

Aşağıda, 2022 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarında çıkacak olan Matematik konuları verilmiştir.

KPSS Lisans Matematik Konuları

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme-Bölünebilme Kuralları
  • Asal Çarpanlara Ayırma
  • EBOB-EKOK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Denklem Çözme
  • Problemler
  • Kümeler
  • Fonksiyonlar
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Sayısal Mantık

KPSS Ön Lisans Matematik Konuları

  • Temel Kavramlar
  • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
  • Sayı Basamakları
  • Rasyonel Sayılar
  • Ondalıklı Sayılar
  • Mutlak Değer
  • Basit Eşitsizlikler
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Denklem Kurma
  • Problemler
  • İşlem
  • Kümeler
  • Fonksiyonlar
  • Permüstasyon-Kombinasyon
  • Olasılık Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama
  • Sayısal Mantık Soruları

KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

  • Temel Kavramlar
  • SayılarBölme-Bölünebilme
  • EBOB-EKOK
  • Rasyonel Sayılar
  • Ondalık Sayılar
  • Birinci Dereceden Denklemler
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Kümeler
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Kartezyen Çarpım
  • Bağıntı
  • Fonksiyonlar
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Sayısal Mantık
  • Tablo-Grafik
  • Okuma
  • Daire-Sütun Grafiği

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