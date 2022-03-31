KPSS Matematik Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Matematik Konu Dağılımı

Günümüzde popüler birçok meslekte Matematiğe ihtiyaç vardır. Matematik veya Matematik ile ilgili bölümlerden mezun olanlar için geniş bir çalışma alanı vardır. Bunlar arasında, bankacılık, işletme, iktisat, bilim, mühendislik, mimarlık ve psikoloji alanları bulunur. KPSS Lisans ve Ön Lisans sınavına giren Matematik Bölümü mezunları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyeler gibi devlet kurumlarında rahatlıkla çalışma imkanı elde edebilirler. Formasyon aldıkları takdirde, devlet okullarında Matematik Öğretmenliği yapabilirler. Tüm bunlardan önce KPSS'de yeterli puan almak zorundadırlar. Bundan dolayı, sınava iyi hazırlanmak ve her sene yapılan güncellemeleri bilmek önemlidir. Çıkacak konulardan önceden haberdar olmak sınav hazırlık çalışmalarını olumlu yönde etkiler.

KPSS Matematik Konuları Nelerdir?

Aşağıda, 2022 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarında çıkacak olan Matematik konuları verilmiştir.

KPSS Lisans Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme-Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlara Ayırma

EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

KPSS Ön Lisans Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Mutlak Değer

Basit Eşitsizlikler

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Denklem Kurma

Problemler

İşlem

Kümeler

Fonksiyonlar

Permüstasyon-Kombinasyon

Olasılık Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama

Sayısal Mantık Soruları

KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları