KPSS sınav ve başvuru tarihleri geri sayım için gündemdeki yerini koruyor. Önümüzdeki aylarda alınacak başvurular ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden erişime açılacak. Memur adayları KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları hakkında sorgulamalara başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve Eğitim Bilimleri sınavı için sayılı günler kaldı. Peki, KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, 2022 KPSS başvuru tarihleri…
2022 KPSS NE ZAMAN?
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022
Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022
ÖABT: 14 Ağustos 2022
DHBT: 27 Kasım 2022
KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022
KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ
KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül2022 tarih aralığında gerçekleştirilecek.