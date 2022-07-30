KPSS sınav ve başvuru tarihleri geri sayım için gündemdeki yerini koruyor. Önümüzdeki aylarda alınacak başvurular ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden erişime açılacak. Memur adayları KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları hakkında sorgulamalara başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve Eğitim Bilimleri sınavı için sayılı günler kaldı. Peki, KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, 2022 KPSS başvuru tarihleri…