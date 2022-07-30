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Giriş Tarihi: 30.7.2022 08:46 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:35

KPSS ne zaman, yarın mı? ÖSYM sınav ve başvuru takvimi ile 2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS ne zaman, yarın mı? ÖSYM sınav ve başvuru takvimi ile 2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları ardından sıra KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru işlemlerinde. ÖSYM ile alınacak başvurular sonrası sıradaki adım sınav olacak. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar KPSS başvuru tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen tarihler adaylar ile paylaşıldı. Peki, 2022 KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, KPSS sınav tarihleri ve başvuru günleri…

KPSS sınav ve başvuru tarihleri geri sayım için gündemdeki yerini koruyor. Önümüzdeki aylarda alınacak başvurular ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden erişime açılacak. Memur adayları KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları hakkında sorgulamalara başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve Eğitim Bilimleri sınavı için sayılı günler kaldı. Peki, KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, 2022 KPSS başvuru tarihleri…

2022 KPSS NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT: 14 Ağustos 2022

DHBT: 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül2022 tarih aralığında gerçekleştirilecek.

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KPSS ne zaman, yarın mı? ÖSYM sınav ve başvuru takvimi ile 2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?
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