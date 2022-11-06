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Giriş Tarihi: 7.11.2022

KPSS Ortaöğretim yapıldı

KPSS Ortaöğretim yapıldı
KPSS Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlendi. Sınavda adaylara 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym. gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 16 Kasım 2022'de saat 23.59'da sona erecek. ANKARA
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KPSS Ortaöğretim yapıldı
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