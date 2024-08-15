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Haberler Eğitim Haberleri KPSS 2024 LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 15.8.2024 09:54 Son Güncelleme: 15.8.2024 09:54

KPSS 2024 LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı gerçekleşti. Sırada sonuç adımı var. Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarıyla gerçekleşecek KPSS lisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM tarafından paylaşıldı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar KPSS sonuçları sorgulama için geri sayıma başladı. Soru ve cevap kitapçığı ile puanlarını hesaplayanlar net sonuçlara ulaşmak için sonuc.osym.gov.tr adresini kontrol edecek. Peki; 2024 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS 2024 lisans sınavı sonuçları bekleniyor. 14 Temmuz, 20-21 Temmuz ve 4 Ağustos tarihlerinde yapılan oturumlarla birlikte tamamlanan ve öğretmen adayları başta olmak üzere tüm kamu hedefleyenlerin beklediği puanlar bu ay açıklanıyor. KPSS sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı erken açıklanma ihtimaline karşın araştırılıyor. Peki; KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nereden öğrenilir?

KPSS 2024 LİSANS SINAVI TAMAMLANDI!

ÖSYM'nin sınav merkezlerine gerçekleşen KPSS lisans sınavı Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarıyla gerçekleşti. Sınav sonuçları Ağustos ayında adaylar ile buluşuyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 23 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sisteminden erişecek. Daha sonra sonuçlar Aday İşlemleri Sistemi ÖSYM AİS üzerinden de görüntülenebilecek.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2024

KPSS Ön Lisans sınavı: 1 Eylül 2024

KPSS Ortaöğretim sınavı: 15 Eylül 2024

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KPSS 2024 LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
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