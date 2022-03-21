KPSS Tarih Konuları 2022: KPSS Lisans Ortaöğretim Ve Ön Lisans Tarih Konu Dağılımı

KPSS'ye başvuru yapmanın sayı bakımından belli bir sınırı yoktur. Bu yüzden birinde başarısız olanlar, şansını diğerlerinde deneyebilir. Sınava girenlerin mezun olmaları, ilk etapta gerekli değildir. Örneğin, bir üniversite son sınıf öğrencisinin mezun olacağı tarih, sınav sonucunun geçerlilik süresini aşmamalıdır. Tüm dalların KPSS puanı geçerlilik süresi iki yıldır. Fakat, öğretmenlik puanlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. Bölüm her ne olursa olsun, sonuç açısından iyi bir puan almak gerekir. Tarih soruları, her sene milyonlarca kişinin girdiği KPSS'de önemli bir yere sahiptir. Genel kültür bölümünde bu alandan yaklaşık 28-29 tane soru çıkar.

Kpss Tarih Konuları Nelerdir?

Tarih alanını tanımlamak gerekirse, geçmişte yaşamış ve etkileşim içinde olan toplumların birbirleri ile kurdukları her türlü ilişkileri, milli kültürleri, sosyal ve ekonomik kimliklerini resmi belgeler ışığında ve neden sonuç ilişkisine bağlı kalarak tarafsız bir biçimde araştıran bilim dalı denilebilir.

Tarih, KPSS genel kültür sınavında kayda değer bir soru sayısına sahiptir. KPSS Ortaöğretim sınavında sorulacak olan konular ise şu şekildedir:

İslamiyetten önceki Türk Devletleri

İlk Türk-İslam Devletleri

Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı

Atatürk İlke ve İnkılapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kpss Önlisans Tarih Konuları Nelerdir?

Önlisans mezunlarının, kamu kuruluşlarında görev alabilmeleri için KPSS'ye girmeleri gerekir. KPSS Önlisans sınavı, B grubunda yer alır ve her bölümü kapsar. Kamu kuruluşlarındaki B grubu kadrolara yerleşmelerini sağlar. Bu sınav, her iki yılda bir düzenlenir.

Bir mağduriyet yaşanmaması adına bu noktaya dikkat edilmelidir. Sonu çift rakamla biten her yıl, KPSS Önlisans sınavı yapılır. Örneğin, 2022,2024,2026 senelerinde olması kesindir. Bu sene KPSS Önlisans sınavında sorulacak olan konular aşağıdakilerdir:

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk-İslam Tarihi

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

Avrupa'da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Cumhuriyet Dönemi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kpss Lisans Tarih Konuları Nelerdir?

Sınava giren adayların genel bilgi durumunun tespitinin yanı sıra, hızları da çok önemlidir. Bu nedenle, bununla ilgili sürekli alıştırma yapılmalıdır. Çünkü adayların çoğu, sınav süresinin yetersizliğinden şikayetçidir. Sınav eskiden 120 dakika süre zarfında yapılırken, şimdi ÖSYM'nin aldığı karar ile 130 dakikaya çıkarılmıştır.

Zaman ile yarışıldığı için soru çözmede çok hızlı olunmalıdır. Bu sınava hazırlık aşamasında konu tekrarı çok mühimdir. Bu yüzden, sınavda hangi konuların çıkacağı iyi bilinmeli ve buna göre bir çalışma programı hazırlanmalıdır. 2022'de çıkacak olan KPSS Lisans sınavı konuları şunlardır: