KPSS Vatandaşlık Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim ve Ön Lisans Vatandaşlık Konu Dağılımı

KPSS vatandaşlık konuları 2022 sınavı kapsamında her öğrenim düzeyine göre değişir. Bu bakımdan KPSS lisans vatandaşlık soru dağılımı ile ön lisans konuları aynı değildir. Her dersin içeriği ve soru yapıları farklılık gösterebilir. KPSS lisans vatandaşlık kaç soru konusuna ise her sene aynı soru adedi ile yanıt verilebilir. KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans vatandaşlık konu dağılımı ile ilgili tüm detayları araştırdık ve sizlere haberimizin devamında sunduk.

KPSS Vatandaşlık Konuları 2022

KPSS vatandaşlık konuları sınavlarda öğrencileri en çok zor durumda bırakan konulardır. Ezberlenmesi son derece zor olan konular birçok ince detay barındırır. Bu detayların her biri öğrencilerin karşısına bir soru olarak gelebilir. Böyle durumlarda vatandaşlık konularını öğrencilerin sınava yakın bir zamanda çalışması büyük bir önem taşır. Sınavda lisans, ön lisans ve ortaöğretim konularından gelebilecek soruların zorluk derecesi farklılık gösterebilir. Her yıl KPSS sınavında vatandaşlık dersinden 9 soru sorulur. Bu soruların dışında 6 tane ekstra soru ise genel kültür kapsamında sorulur. KPSS 2022 senesinde vatandaşlık dersinden sorumlu olacağınız konular şunlardır:

Temel Hukuk

Anayasa ve Devlet Yapıları

Hükümet Sistemleri ve Demokrasi konusu

Türk Anayasa Tarihi konusu

1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri konusu

Temel Hak ve Hürriyetler konusu

Yasama konusu

Yürütme konusu

Yargı konusu

İdare Hukuku konusu

Bu konuların her birinden belli miktarda sorular sorulur. Her konudan sorulacak soruların zorluk derecesi alanlara göre farklılık gösterir. Konu dağılımları ve kaçar soru çıkacağı da yine sınava girdiğiniz yıllara göre farklılık gösterebilir.

KPSS Vatandaşlık Kaç Soru Dağılımı?

KPSS sınavında en korkulan derslerden birisi de vatandaşlık dersidir. Kişiler vatandaşlık dersinden iyi bir sonuç alabilmek için birçok konuyu incelemek durumundadır. Sınavda konularda sorulan soruların dağılımları her sene farklılık gösterir. Temel Hukuk Kavramları konusundan her sene ortalama üç tane soru sorulur. Bununla birlikte anayasal kavramlar konusundan uzun süredir soru gelmemektedir. Bu durum ÖSYM'nin inisiyatifinde bir durumdur.

KPSS Lisans, Ortaöğretim ve Ön Lisans Vatandaşlık Konu Dağılımı

KPSS sınavı farklı oturumlarda yapılır. Ancak lisansı, ön lisans ve ortaöğretim alanlarında aynı miktarda sorulur. Konulara göre soru dağılımları ise yıldan yıla farklıdır. Bazı konulardan hiç soru da gelmeyebilir. Vatandaşlık dersi kapsamında öğrencilerin yanıtlaması gereken 6 tane de genel kültür sorusu vardır.