Kral Çıplak Hikayesi Oku - Kral Çıplak Hikayesi Ana Fikri ve Karakterleri

Kral çıplak hikayesi, halkın zincirlerini kırmasını konu alır. Söz konusu hikâye aynı zamanda halkın tüm yöneticilerin üzerinde bir güç olduğuna da vurgu yapar. Kral çıplağın hikayesi ülkemizde de çok meşhur olan ve anlatılan bir hikaye türüdür. Hikayeden ziyade hikayenin verdiği mesaj üzerinde durmak gerekir. İmparatorun yeni giysileri masalı ile ilgili tüm ayrıntılar için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kral Çıplak Hikayesi

Ülkenin zalim bir kralı vardır. Bu kral halkına zulmeder, halk içinde eleştiri yapmak isteyenleri baskı ile sustururmuş. Kral o kadar kibirli imiş ki yanına kimse yaklaşamaz, itirazlarını dile getiremezmiş. Bu nedenle kral ne derse doğru kabul edilirmiş.

Bir gün komşu ülkenin kralı bu ülkeyi ziyaret etmek istemiş. Kral da kibrinin bir göstergesi olarak bu ziyarette güzel bir elbise giymek istemiş. Bunun için de ülkenin en iyi terzilerinin kendisine elbise dikmesi istemiş. Fakat hangi terzi kendisine elbise dikti ise kral bunu beğenmemiş. Bir gün, ülkenin en iyi terzisi olduğunu iddia eden bir terzi kralın huzuruna gelmiş. Krala; en güzel elbiseyi dikeceğini, fakat dikim esnasında kendisine hiçbir soru sormamasını istemiş.

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Kral Çıplağın Hikayesi

Elbisenin dikimi esnasında terzi bir şeyler yapıyormuş ama elinde ne bir kumaş varmış ne de bir ip. En sonunda terzi: "kralım elbiseniz bitmek üzere fakat bu elbisenin bir özelliği var. O da aptallar bu elbiseyi göremez" demiş. Kral esasında aynaya baktıkça kendini çıplak görüyormuş fakat bunu çevresindekilere söyleyemiyormuş.

Terzinin elbisenin bittiğini söylemesi üzerine kral çıplak şekilde halkın karşısına çıkar. Halk kralı çıplak görür fakat korkusundan kimse bir şey söyleyemez. Kalabalık içinden bir çocuk "kral çıplak!" diye bağırır. Çocuğun bu söyleminden destek alan halk, zincirlerini kırar ve kralın çıplak olduğunu söyler, kahkahalarla gülmeye başlar. Halk bu saatten sonra tabularını yıkmış ve zulme boyun eğmeyen bir toplum haline gelmiştir. Küçük bir çocuk, halkın gerçekleri görmesini sağlamış ve gücün halkın elinde olduğunu hissettirmiştir. Ülkede bundan sonra halkın refah seviyesi artmış, huzurlu bir hayat başlamıştır.