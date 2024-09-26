Krasnodar Neresi? Krasnodar Nerede, Hangi Ülkeye Bağlı?

Farklı yerler görmeyi sevenler ve hem Asya hem Avrupa kültürünün özelliklerini yansıtan bir şehri ziyaret etmek isteyenler Krasnodar'ı keşfetmiş durumda. Yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline gelen Krasnodar nerede, hangi ülkeye bağlı soruları şehri ziyaret etmeyi planlayanların en çok merak ettiği konuların başında gelir. Tüm bu noktalara cevap verildiğinde Krasnodar neresi sorusu da yanıt bulacaktır.

Krasnodar Nerede?

Krasnodar Rusya'nın güneybatı kesiminde, Kuzey Kafkasya'da Karadeniz kıyısına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan bir şehirdir. Kuban Nehri'nin kıyısında yer alan bu şehir, Kuzey Kafkasya bölgesine de oldukça yakındır. Şehir Moskova'ya yaklaşık bin 300 kilometre uzaklıkta olup coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Bağlı olduğu ülkenin pek çok şehrinin aksine iklimi ve verimli toprakları sayesinde tarım alanında oldukça gelişmiş bir kent olan Krasnodar, ayrıca stratejik konumu sayesinde endüstri ve taşımacılık alanlarında da son derece gelişmiş olduğunu kanıtlamıştır.

Krasnodar Hangi Ülkeye Bağlıdır?

Krasnodar kenti Rusya'ya bağlıdır. Bilindiği gibi Rusya 85 federe birimden oluşmaktadır. Bu birimler içinde cumhuriyetler, federal şehirler, oblastlar, özerk oblastlar, özerk okruglar ve kraylar bulunur. Rusya'ya bağlı olan kendi valisi ve meclisi bulunan 9 kraydan biri de Krasnodar Krayı'dır. Krasnodar şehri de bu krayın başkentidir.

Krasnodar'ın Tarihçesi

Krasnodar Krayı'nın yönetim merkezi olan Krasnodar'ın tarihi, 18. yüzyıla kadar uzanır. Krasnodar şehri 1793 yılında Rus Çarı II. Katerina'nın emriyle Kazaklara verilen bir toprak parçası olarak kurulmuştur. İlk adı Yekaterinodar olan şehir, Çar ailesine ithafen bu ismi almıştır. 1920'den itibaren sovyet rejimiyle birlikte ismi Krasnodar olarak değiştirilmiştir. "Krasnodar" kelimesi Rusçada "kızıl armağan" anlamına gelir. Şehir 20. yüzyılda Sovyetler Birliği döneminde önemli bir tarım ve sanayi merkezi haline gelmiştir. Bugün ise hızla büyüyen ekonomisi, modern yapıları ve zengin tarihi ile turistlerin ilgisini çekmektedir.

Krasnodar'ın Özellikleri

Krasnodar hem modern hem de tarihi yapıları bir arada barındıran bir şehirdir. Şehirde yer alan geniş parklar, tarihi binalar ve müzeler ziyaretçilere keyifli anlar geçirme olanağı sunar. Özellikle Krasnodar Devlet Tarih ve Arkeoloji Müzesi şehrin geçmişine dair önemli bilgiler ortaya koyarken tarih meraklılarına hitap eder. Ayrıca şehrin merkezinde yer alan Katerina Anıtı bölgenin tarihi dokusunu simgeler.

Şehrin iklimi Rusya'nın geneline göre oldukça ılımandır. Ama kışları soğuk geçer. Yazlar ise sıcak ve kuraktır. Krasnodar'ın geniş tarım arazileri şehrin Rusya'nın tarım başkentlerinden biri olmasını sağlamıştır.

Kuban Irmağı'nın kuzey kıyısında yer alan Krasnodar şehri 715 bin 400 kişilik bir nüfusa sahiptir ve nüfusunun çoğunu Kazak Rusları oluşturmaktadır. Aynı zamanda Çerkez halklarından olan Adıgeler ile Hemşinliler, Ahıska Türkleri, Ukraynalılar, Tatarlar ve Kürtler de bu şehirde yaşam sürmektedirler.

Türkiye'nin Samsun ili ile kardeş şehir olan Krasnodar birçok açıdan gelişmiş ve görülmeye değer bir kenttir.

Krasnodar'da Görülmesi Gereken Yerler

Krasnodar doğal ve kültürel zenginlikleri ile ünlüdür. Şehirde görülmesi gereken en önemli yerlerden biri Krasnodar Central Park'tır. Bu park, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir yerdir. Ayrıca şehrin simgesi haline gelen Katerina Anıtı, Krasnodar Devlet Tarih ve Arkeoloji Müzesi ve Kazak Ordusu Müzesi de ziyaretçilerin ilgisini çeker. Şehrin modern yüzünü keşfetmek isteyenler için Krasnodar Expo ve alışveriş merkezleri de önemli duraklar arasında yer almaktadır. Ayrıca Kuban Nehri kıyısında yürüyüş yapabilir ve şehrin doğal güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.