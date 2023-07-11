Krater Gölü Nedir? Türkiye’deki Krater Gölleri Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Krater gölü, doğal göl yapılarından farklı özelliklere sahiptir. Krater gölü nedir sorusunu araştırarak bu farklılığı kavrayabilirsiniz. Türkiye'deki krater gölleri hangileri sorusu da en çok merak edilen konular arasında sayılabilir. Krater gölleri nasıl oluşur ve nerelerde görülür konuları, krater gölleri ile ilgili yapılan araştırmaların başında yer alır. Nemrut krater gölü mü sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Krater Gölü Nedir?

Krater gölü, gök cisimlerinin birbirine çarpması sonucu oluşan çukurlara verilen isimdir. Günlük kullanımda ise yanardağ ağzı için de aynı terim kullanılır. Bu göller, dışarıdan bakıldığında daire şeklindedir. İç kısımlara doğru daralan bu göller huniyi andırır. Yanardağların yan bacalarında küçük kraterler de bulunur. Yanardağların şiddetli püskürtme yapmaları, kraterlerde şekil bozukluğu yaratabilir. Sönmüş olan yanardağlarda ise yoğun yağış durumunda göl oluşur. Bu da krater gölü oluşmasına neden olur. Kraterlerin şekli, yanardağın özellikleri ile doğrudan ilişkilidir.

Türkiye'deki Krater Gölleri Hangileri?

Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda krater gölü vardır. Dünyanın en büyük krater gölü ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan krater gölüdür. Bazı kaynaklarda, göktaşlarının birbirine çarpması ile oluşan kraterler, meteor krateri olarak da adlandırılır. Krater göllerinin çapları genellikle 400-500 metre arasındadır. Kraterlerin bazılarında yaşanan su birikintileri göl oluşmasına neden olmuştur.

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Nemrut Gölü, coğrafyamızda bulunan en büyük krater gölüdür. Konya ili sınırları içinde bulunan Acıgöl, Tuz Gölü, Isparta'da bulunan Gölcük ve Nevşehir sınırları içindeki Acıgöl de diğer krater gölleridir.