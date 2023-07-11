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Giriş Tarihi: 11.7.2023 11:58 Son Güncelleme: 11.7.2023 11:58

Krater Gölü Nedir? Türkiye’deki Krater Gölleri Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Krater gölü, özellikle coğrafya derslerinde adını sıkça duyabileceğiniz bir kavramdır. Peki, krater gölü nedir? Ülkemizde de çok sayıda krater gölü bulunur. Türkiye’deki krater gölleri hangileri araştırması ile bu göllerin isimlerini öğrenmeniz mümkündür. Konunun ayrıntıları içinde krater gölü nasıl oluşur ve nerelerde görülür sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Nemrut krater gölü mü gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık.

Krater Gölü Nedir? Türkiye’deki Krater Gölleri Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Krater gölü, doğal göl yapılarından farklı özelliklere sahiptir. Krater gölü nedir sorusunu araştırarak bu farklılığı kavrayabilirsiniz. Türkiye'deki krater gölleri hangileri sorusu da en çok merak edilen konular arasında sayılabilir. Krater gölleri nasıl oluşur ve nerelerde görülür konuları, krater gölleri ile ilgili yapılan araştırmaların başında yer alır. Nemrut krater gölü mü sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Krater Gölü Nedir?

Krater gölü, gök cisimlerinin birbirine çarpması sonucu oluşan çukurlara verilen isimdir. Günlük kullanımda ise yanardağ ağzı için de aynı terim kullanılır. Bu göller, dışarıdan bakıldığında daire şeklindedir. İç kısımlara doğru daralan bu göller huniyi andırır. Yanardağların yan bacalarında küçük kraterler de bulunur. Yanardağların şiddetli püskürtme yapmaları, kraterlerde şekil bozukluğu yaratabilir. Sönmüş olan yanardağlarda ise yoğun yağış durumunda göl oluşur. Bu da krater gölü oluşmasına neden olur. Kraterlerin şekli, yanardağın özellikleri ile doğrudan ilişkilidir.

Türkiye'deki Krater Gölleri Hangileri?

Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda krater gölü vardır. Dünyanın en büyük krater gölü ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan krater gölüdür. Bazı kaynaklarda, göktaşlarının birbirine çarpması ile oluşan kraterler, meteor krateri olarak da adlandırılır. Krater göllerinin çapları genellikle 400-500 metre arasındadır. Kraterlerin bazılarında yaşanan su birikintileri göl oluşmasına neden olmuştur.

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Nemrut Gölü, coğrafyamızda bulunan en büyük krater gölüdür. Konya ili sınırları içinde bulunan Acıgöl, Tuz Gölü, Isparta'da bulunan Gölcük ve Nevşehir sınırları içindeki Acıgöl de diğer krater gölleridir.

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Krater Gölü Nedir? Türkiye’deki Krater Gölleri Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?
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