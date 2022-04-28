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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:50 Son Güncelleme: 28.4.2022 10:52

Kravat Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kravat Mı Kıravat Mı?

Kravat Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kravat Mı Kıravat Mı?

Düzgün bir Türkçe kullanmanın en önemli kıstaslarından birisi de kelimeleri yazım kurallarına uygun ve yerinde kullanmaktır. Kelimeleri doğru telaffuz etmek ne kadar gerekli ise, yine o kelimeleri doğru biçimde yazıya geçirmek de o kadar önemlidir. Dilimizde kullanılan bazı kelimelerin doğru yazılışı hakkında bilgi karmaşası olabilmektedir. Kelimelerin doğru yazılışı hakkında en net bilgileri Türk Dil Kurumu sözlüklerinin desteğiyle içeriğimizde hazırladık. Kravat kelimesi de yazılırken sıklıkla hata yapılan kelimelerden birisidir. Kravat nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı kravat mı kıravat mı? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kravat kelimesi, dilimize Fransızca cravate kelimesinden sonradan girmiş aksesuar olarak, gömlek yakasının altından geçirilip bağlanan ve boyundan aşağıya doğru sarkıtılan enlice kumaş parçasına verilen bir isimdir. Kelimenin başında iki ünsüz harfin yan yana olmasından dolayı yazımında sık hata yapılan bir sözcük olan kravat nasıl yazılır? Kravat mı kıravat mı doğru yazılışı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Kravat Nasıl Yazılır?

Kravat kelimesinin doğru yazılış şeklinin, TDK sözlüklerine ve imla kuralları kılavuzlarına bakıldığı zaman 'kravat' şeklinde olduğunu görmekteyiz. Kıravat, gıravat şeklinde yazılışı yanlış yazım olarak kabul edilmektedir, tek doğru yazım şekli kravattır.

Kravat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Günümüzde erkekler damatlık modellerinde kravat yerine papyon tercih ediyor. (Doğru kullanım)
  • Müdür okula kıravatsız gelen öğrencileri teker teker uyardı. (Yanlış kullanım)

Kravat Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?

  • Kravat (TDK'ya göre doğru)
  • Kıravat, gıravat, gravat (TDK'ya göre yanlış)

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Kravat Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kravat Mı Kıravat Mı?
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