Kravat Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kravat Mı Kıravat Mı?

Kravat kelimesi, dilimize Fransızca cravate kelimesinden sonradan girmiş aksesuar olarak, gömlek yakasının altından geçirilip bağlanan ve boyundan aşağıya doğru sarkıtılan enlice kumaş parçasına verilen bir isimdir. Kelimenin başında iki ünsüz harfin yan yana olmasından dolayı yazımında sık hata yapılan bir sözcük olan kravat nasıl yazılır? Kravat mı kıravat mı doğru yazılışı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Kravat Nasıl Yazılır?

Kravat kelimesinin doğru yazılış şeklinin, TDK sözlüklerine ve imla kuralları kılavuzlarına bakıldığı zaman 'kravat' şeklinde olduğunu görmekteyiz. Kıravat, gıravat şeklinde yazılışı yanlış yazım olarak kabul edilmektedir, tek doğru yazım şekli kravattır.

Kravat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Günümüzde erkekler damatlık modellerinde kravat yerine papyon tercih ediyor. ( Doğru kullanım )

) Müdür okula kıravatsız gelen öğrencileri teker teker uyardı. (Yanlış kullanım)

Kravat Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?