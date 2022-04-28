Kravat Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kravat Mı Kıravat Mı?

Kravat kelimesi, dilimize Fransızca cravate kelimesinden sonradan girmiş aksesuar olarak, gömlek yakasının altından geçirilip bağlanan ve boyundan aşağıya doğru sarkıtılan enlice kumaş parçasına verilen bir isimdir. Kelimenin başında iki ünsüz harfin yan yana olmasından dolayı yazımında sık hata yapılan bir sözcük olan kravat nasıl yazılır? Kravat mı kıravat mı doğru yazılışı? İşte ayrıntılı bilgiler...
Kravat kelimesinin doğru yazılış şeklinin, TDK sözlüklerine ve imla kuralları kılavuzlarına bakıldığı zaman 'kravat' şeklinde olduğunu görmekteyiz. Kıravat, gıravat şeklinde yazılışı yanlış yazım olarak kabul edilmektedir, tek doğru yazım şekli kravattır.