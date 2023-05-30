Krem Rengi Nasıl Elde Edilir? Akrilik ve Yağlı Boyada Açık Krem Rengi Hangi Renklerin Karışımıdır?

Krem renginin bilinen diğer isimleri bej, ekru ve fildişidir. Hepsi kirli beyazı tanımlar. Bu rengi yapmak çeşitli tarifler mevcuttur. En yaygını ise, açık kahverengiyi beyazla karıştırmak ve ardından açık kehribar rengi eklemektir. Bu uygulama yoluyla ortaya çıkan sonuç istenilen bir tonda değilse eğer, sıcak bir hale getirmek için biraz sarı, kırmızı veya turuncu dahil edilebilir.

Krem Rengi Nasıl Elde Edilir?

Bej rengi krem rengi olarak da bilinir. Bununla birlikte, bazı insanlar için bej ve krem rengi aynı rengin iki farklı tonudur. Kullanılan boyalara bağlı olarak farklı bej tonlarına ulaşılacağı unutulmamalıdır. Krem renginin nasıl yapılacağı merak ediyorsanız, işte karıştırmanız gereken renkler:

Baz olarak beyaz renkli bir boya kullanabilir ve bir damla koyu hardal sarısı eklenebilir. Beyaz tabanı krem rengine dönüştürmek için sarı boyadan faydalanılır. Bu renk, boya kombinasyonuna bağlı olarak kolayca değişebilir, o yüzden istediğiniz krem tonunu elde edene kadar miktarlarla oynamanız gerekir.

Krem elde etmek için çok farklı renk karışımları yoktur. Ayrıca baz olarak beyaz boya kullanılarak krem rengi oluşturabilir. Üzerine az miktarda açık sarı ve sütlü kahverengi ilave edilebilir. Kahverengi, ilk seçenekten farklı olarak, değişik bir krem rengi elde etmeyi sağlar.

Akrilik boyada nasıl bej yapılacağını öğrenmek için izlenecek adımlar ise şunlardır:

Beyaz bir boya, karıştırmak için temel olarak kullanılmalıdır. Bazı akrilik boya kitleri saf beyaz rengine sahiptir.

Bir palete beyaz boya, ardından birkaç damla açık sarı ve koyu olması istenirse bir damla kahverengi boya eklenmelidir.

Bir fırça ile krem rengi elde edilene kadar tüm boya karıştırılmalıdır. Kullandığınız miktarlara bağlı olarak, belirli bir krem tonu elde edersiniz. İsteğe göre ayarlama yapılabilir.

Sulu boyada ise durum biraz farklıdır. Bu boya ile krem rengi yapmak için temel renkler açık kahverengi ve sarıdır. Almak istenilen tona bağlı olarak, renklerden herhangi biri daha fazla kullanılabilir.

Koyu krem için daha fazla kahverengiden yararlanılabilir. Açmak içinse diğer boyalarda olduğu gibi beyaza o kadar ihtiyaç yoktur. Boyanın tonu su ile yumuşatılabilir.

Krem Rengi Boya Nasıl Elde Edilir?

Yanık sienna rengi beyazla karıştırıldıktan sonra koyu kehribar sarısı eklenebilir. Bu karışım, doğal bir krem rengi meydana getirir. Krem, tıpkı pembe kırmızı arasındaki ilişkide olduğu gibi, sarının pastel tonudur. Yalnızca sarı ve beyaz birleştirilerek de krem rengi üretilebilir.

Beyazı, açık sarı ve açık gri bir tonla karıştırarak da fildişi elde edilebilir. Kirli beyazın bu tonu adını hayvanların dişlerinden daha doğrusu kemik renginden alır ve 14. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır.

Yağlı Boya Krem Rengi Nasıl Elde Edilir?

Tıpkı diğer boya çeşitlerinde olduğu gibi yağlı boyada da aynı yöntem geçerlidir. Açık kahverengi, biraz sarı ile beyaz karıştırılır ve ortaya krem rengi çıkar. Krem renginin açık bir tondaki varyasyonu için, sadece sarı ve beyaz yağlı boya kombinasyonu yapılması yeterlidir.

İdeal fildişi rengini elde etmek için biraz açık mavi eklenebilir, bu onun daha soğuk tonlu olmasını sağlar. Sarı-beyaz karışıma yeşil eklemek ise, olması gerekenden biraz daha koyu hale getirebilir.

Rengin bej tonlarında olması için, kahverengiye ek olarak turuncu dahil edilebilir. Bej ayrıca sarı, beyaz, turuncu ve grinin de birleşimidir.