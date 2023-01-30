Kristof Kolomb Kimdir? Kristof Kolomb Neyi Buldu, Amerika’yı Nasıl ve Kaç Yılında Keşfetti?

Kristof Kolomb kimdir sorusu sürekli karşımıza çıkan bir sorudur. Derslerde, günlük hayatımızda Kristof Kolomb adını duymamız oldukça mümkündür. Dünya tarihinin bugünkü haline gelmesinde önemli işlere imzasını atan Kristof Kolomb nerelidir? Ünlü bir kaşif oaln Kristof Kolomb nereyi keşfetti biliyor musunuz? Yaptıklarıyla yeni bir dönem başlatan Kristof Kolomb Amerika'yı kaç yaşında keşfetti? Bu sorular ve çok daha fazlasının yanıtı yazımızda!

Kristof Kolomb Kimdir?

Kristof Kolomb'un doğumu ile ilgili bilgiler net olmamakla birlikte 31 Ekim 1451 tarihinde Cenova'da doğduğu tahmin edilmektedir. Kolomb Atlantik Okyanusu'na yaptığı toplam dört seferi tamamlayarak coğrafi keşifleri başlatmıştır. Başlattığı coğrafi keşifler Amerika'nın kolonileşmesinin yolunu açmıştır. Babası yün dokumacı olan Domenica Kolomb, annesi ise Korsikalı ve varlıklı bir aileden olan Susanna Fontanarossa'dır. 3 erkek ve 1 kız kardeşe sahip olan Kolomb; 1477 yılı sonbaharında Portekiz gemisiyle Lizbon'a gitmiş, burada kardeşi Bartolomeo'yu bulup, Centurione ailesi adına ticaret yapmıştır. Burada evlenen ve çocuk sahibi olan Kolomb'un 1506 yılında öldüğü tahmin edilmektedir. Kristof Kolomb'un mezarı Endülüs'te Sevilla Katedrali içerisinde yer alıyor.

Kristof Kolomb Neyi Buldu?

Kaşif Kristof Kolomb 1492, 1493, 1498 ve 1502 yıllarında İspanya'dan Atlantik Okyanusu'na toplamda 4 sefer yapmıştır. Atlantik Okyanusu'nu geçerek Amerika Kıtası'na ayak basan Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetmiş dünya haritasını yeniden şekillendirmiştir. Aslında Amerika kıtasını ilk kez 11. yüzyılda Leif Ericson keşfetmiştir. Ancak Kristof Kolomb'un seferi sonrasında Amerika ile ilk kalıcı temaslar kurulmaya başlanmıştır. Bu nedenle Kolomb'un Amerika kıtasını keşfi Batı dünyasının tarihsel gelişiminde oldukça büyük bir yere sahiptir.