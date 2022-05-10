Krom Nerede Kullanılır? Krom Madeni Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Atomik numarası ''24'' olan krom madeninin periyodik cetvel üzerindeki sembolü ''Cr'' olarak belirlenmiştir. Çeşitli sektörlerde kullanımı yaygın olan krom oldukça önemli bir madendir. Sektörler tarafından, kromun tercih edilmesinin en önemli sebepleri arasında görüntüsü ve sertliği ön plana çıkmaktadır. Oldukça sert bir madde olmasına rağmen kolay kırılabilme özelliğine de sahiptir. Krom madeni nerelerde kullanılır, kullanım alanları nedir ve ne işe yarar? İşte, detaylar…

Krom Nerede Kullanılır?

Çok yönlü bir element olması sebebi ile krom birçok farklı alanda ve sektörde kullanılmaktadır. Metaller üzerinde sertliğe sebep olduğu için zırhlı araç üretimlerinde kullanılmakta olan krom madeni, paslanmaz çeliklerde nikel ile birlikte de sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca birden fazla sektörde hem alaşım hem de saf olarak belirli işlemler sonrası kullanılmaktadır.

Krom Nerelerde Kullanılır?

Krom madeni askeri alanda oldukça önemli bir maden olarak bilinmektedir. Bunun sebebi, askeri malzemelerde ve silah sanayisinde yüksek oranda kullanımının olmasıdır. Örneğin; uçak, mermi, denizaltı, top, tank, gemi ve silahların üretiminde krom madeninin kullanıldığını görmek mümkündür. Paslanmaz çelik üretimi sebebi ile metalürji sanayi içerisinde kullanımı yaygın olan krom; kimya ve otomotiv sanayilerinde de kullanılmaktadır.

Krom Madeni Nerelerde Kullanılır?

Krom madeni dayanıklılığı sebebi ile; ateşe dayanıklı olan belli başlı malzemelerde de (refrakter) kullanılmaktadır. Banyo ve mutfak metalleri de krom madeninin yaygın kullanım alanlarından bir tanesidir. Belli başlı krom kimyasallarının varlığı; konserve kutulama, seramikleme, boyalar ve parlatıcılar gibi birçok üretim alanı ve ürünlerinde kolaylık sağlamaktadır.

Krom Kullanım Alanları

İlgi çekici ve güzel görüntüsü sayesinde krom madeni, özellikle son zamanlarda; merdiven korkuluklarında, tren vagonlarında, otobüs ve otobüs duraklarında ve aydınlatma sistemlerinde de görülmektedir. Ayrıca krom madeninin süper alaşımları ısıya dayanıklıdır. Çok verimli türbin motorlarının yapımında da krom madenleri kullanılmaktadır. Kromun kullanıldığı bazı alanlar;