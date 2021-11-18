Kronometre neyi ölçer? Kronometre nedir, ne işe yarar?

Kronometre diğer adıyla süreölçer olarak adlandırılmaktadır. Zamanı hassas bir şekilde ölçmeye yarayan sayaç diyebiliriz. Kronometre eski yıllarda denizcilikte uzun zaman geminin hangi boylam üzerinde olduğunu anlamak için kullanıldı. Kronometrenin icadı ile denizlerdeki boylam problemi olarak bilinen sorun çözülmüştür. Daha sonra kişisel amaçlarda kullanılmak üzere farklı alanlara dağıldı. Günümüzde akıllı telefonlarda ve saatlerde rahatlıkla kullanılabilen ölçüm birimi haline geldi.

KRONOMETRE NEYİ ÖLÇER?

Kronometre zamanı hassas bir şekilde ölçmeye yarayan sayaçtır.

KRONOMETRE NE İŞE YARAR?

Kronometre suyun altında ne kadar kalacağınızı, bir kilometre mesafeyi ne kadar sürede koşacağınızı veya bir yemeği kaç dakikada yiyeceğinizi gibi birçok farklı süre ölçümünde kullanılabilir. Kısaca özetlemek gerekirse;

Süre ölçer.

Belirli süreyi ölçmeye yarar.

Geri sayım aracıdır.

KRONOMETRE NASIL ÇALIŞIR?

Kronometre günümüzde çok pratik bir şekilde çalışma yöntemleri vardır. Akıllı telefonlardaki kronometre özelliği "Başlat" ve "Bitir" komutu ile kolaylıkla çalıştırılabilir ve ya akıllı saatlerde aynı yöntem uygulanarak çalıştırılabilir. Olimpiyat oyunları gibi önemli etkinliklerde dijital ve otomatik kronometre sistemleri kullanılmaktadır. Hareket sensörlerine bağlı kalarak kronometre başlar ya da sona erer.

KRONOMETRE NEREDE KULLANILIR?

Kronometre kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir;