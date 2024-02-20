Kros Nedir? Kros Koşusu Kaç Metredir, Nasıl Yapılır?

Koşmak, insanın vücuduna faydalı olan ve insan vücudunu zinde tutan önemli spor aktivitelerinden biridir. Psikolojik açıdan iyileşme, uyku düzenini sağlama, kalp ritmine olan faydası, ideal kiloya ulaşma, ciğerlere temiz oksijen girmesi ve kas- iskelet sistemini güçlendirmesi gibi birden fazla faydası bulunmaktadır. Bu yararlar için etkili olan koşu çeşitlerinden biri de krostur. Bunun öncesinde bilinmesi gerekenler kros nedir, kros koşusu kaç metredir ve nasıl yapılır konu başlıklarıdır.

Kros Nedir?

Kros, İngilizce cross sözcüğünden Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. İngilizce anlamı ile Türkçe anlamı aynıdır. İngilizce cross: Kırsal alanlarda kırlarda tepelerden, çukur ve hendeklerden, akarsulardan, derelerden geçilerek yapılan doğa koşusudur. Türkçede kros de bu anlamda kullanılmaktadır. Koşma çeşitleri içinde yer alan kros, doğada yapılan ve temiz hava ile buluşulan koşudur. Kros koşusu hem bireyse hem de gruplar halinde yapılabilmektedir. Bunların yanında doğa sporları içinde kros koşusu yarışma olarak düzenlenebilmektedir.

Kros Koşusu Kaç Metredir ve Nasıl Yapılır?

Kırsal alanlarda kırlarda tepelerden, çukur ve hendeklerden, akarsulardan, derelerden geçilerek yapılan bir doğa koşusu olan kros rastgele yapılan ve gelişigüzel yapılan bir koşu değildir. Belli bir plan ve düzen içinde sistemli olarak yapılmalıdır. Bunun için de belli kurallar ve şartlar yerine getirilmelidir. Bireysel olarak yapılan kros koşusunun metresini ve süresini kişi kendisi belirlerken yarışma koşulları içinde belirlene süre farklıdır. Bu bağlamda sorulan kros koşusu kaç metredir sorusunu cevaplayacak olduğumuzda, AAF'nın belirlediği uluslararası yarışma için standart mesafesi, erkekler için 12 km olarak belirlenmiştir diyebiliriz. Kadınlar için de 9 ya da 10 kilometre olarak belirlenmiştir.

Doğal arazide, açık alanda yapılan koşular içinde yer alan kros koşusu, belirlenen bir bölgeye kadar koşma ile gerçekleşir. Belir bir rotada belirli bir süre içinde gerçekleşmektedir. Yarışma halinde yapılan krosta belirlenen rotaya ve süreye uyulmalıdır. Yarışma koşullarına uyulmadığı halde yarışmacılar yarışma dışı kalmaktadır. Bireysel yapılan kros koşusunda ise kişi kendi belirlediği süre ve rotada istediği kadar istediği biçimde koşabilir.