KTO Karatay Üniversitesi tercih döneminde öne çıkıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversiteler de aday öğrencilere yönelik tanıtım çalışmalarını hızlandırdı. Konya Ticaret Odası'nın üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi, uygulama odaklı eğitim modeli, uluslararası başarıları, akredite programları ve güçlü kampüs altyapısıyla yeni öğrencilerini bekliyor. Konya Ticaret Odası'nın desteğiyle faaliyetlerini sürdüren KTO Karatay Üniversitesi, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüsüyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Üniversite, teorik eğitimi uygulamayla birleştiren modeli ve sektörle kurduğu iş birlikleri sayesinde öğrencilerini iş hayatına hazırlamayı hedefliyor.

GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO

Üniversitede bugün 65 farklı ülkeden 750'yi aşkın uluslararası öğrenciyle birlikte 10 binden fazla öğrenci öğrenim görüyor. Yaklaşık 350 akademisyenin görev yaptığı KTO Karatay Üniversitesi, 15 bini aşkın mezunuyla yükseköğretimde büyümesini sürdürüyor. Selçuklu ve modern mimarinin bir araya geldiği Merkez Kampüsün yanı sıra, ileri teknoloji altyapısıyla donatılan Havacılık Eğitim Kampüsü de öğrencilerin hizmetinde bulunuyor.

AKREDİTASYONLARLA KALİTESİNİ BELGELİYOR

KTO Karatay Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni alarak eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarındaki başarısını tescilledi. Üniversite ayrıca Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR) veri tabanında yer alırken, çok sayıda fakülte ve programı da ulusal akreditasyon belgelerine sahip bulunuyor.

YENİ PROGRAMLAR AÇILIYOR

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde akademik yapısını genişleten üniversite, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Endüstriyel Tasarım Bölümünü, Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulunda ise Uçak Teknolojisi ile Makine Programını ilk kez öğrenci kabul edecek programlar arasına ekledi. Yeni bölümlerin sanayi ve teknoloji sektörlerinin ihtiyaçlarına göre planlandığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör