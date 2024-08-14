KTÜ, 2024 YKS’de başarılarını taçlandırdı

ÖSYM tarafından açıklanan 2024 YKS Genel Yerleştirme sonuçlarına göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir başarı elde etti. KTÜ, bu sonuçlara göre; ön lisans programlarında yüzde 99,94 ve lisans programlarında yüzde 98,18 oranına, toplamda ise 98,73 yerleşme oranına ulaştı.

Lisans programlarına gösterilen yoğun ilgi, KTÜ'nün sahip olduğu yüksek eğitim standartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Toplamda 59 lisans ve 35 ön lisans programına öğrenci alımı gerçekleştiren KTÜ; eğitimindeki kalite ve çeşitliliği ile öğrencilere geniş fırsatlar sunmaya devam ediyor. 2024 YKS Genel Yerleştirme sonuçlarına göre, lisans programları toplam yerleşme oranı yüzde 98,19 olarak açıklandı. Lisans kategorilerine göre; sayısal puan türünde yüzde 97,20 yerleşme oranı, eşit ağırlık puan türünde yüzde 100 yerleşme oranı, sözel puan türünde yüzde 100 yerleşme oranı, dil puanı türünde ise yüzde 100 yerleşme oranı olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında ise yüzde 99,94'lük bir yerleşme oranı kaydedildi.

Yeni açılan bölümler yoğun ilgi görüyor

KTÜ'de yeni açılan ve 31 öğrenci kontenjanı bulunan Yazılım Geliştirme Lisans Programı, 31 kontenjanı bulunan Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Programı ile 52 kontenjanı bulunan Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Programı yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca 31 öğrenci kontenjanı bulunan Yapay Zekâ Operatörlüğü Ön Lisans Programı da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Öğrenciler, Yazılım Geliştirme Lisans Programı'na 339,13785 taban puanla yerleşirken Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Programı'na 423,12323 taban puan ile Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Programı'na ise 417,37192 taban puanla yerleşmeye hak kazandı. Öğrenciler, Yapay Zekâ Operatörlüğü Ön Lisans Programı'na ise 327,80536 taban puanla yerleşti.

"Bilginin Sınırlarını Zorlayacaksınız"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 2024 YKS sonuçlarının öğrencilere, ailelerine, Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak "Sizler, 2024 YKS'yi başarıyla geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü üniversitelerinden biri olan 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Ailesi'nin bir parçası oldunuz. Araştırma Üniversitesi misyonu ile bilginin sınırlarını zorlayan, inovasyonu destekleyen Üniversitemiz, sahip olduğu 5 Yıllık Tam Akreditasyon ile sizlere, kaliteli ve standartları yüksek bir eğitim vadediyor. 69 yıldır eğitim ve öğretim faaliyetlerini başarı ile sürdüren Üniversitemiz; sahip olduğu güçlü akademik kadrosu, modern altyapısı ile öğrenme yolculuğunuzda sorgulamanızı ve keşfetmenizi teşvik eden bir ortam ile sizleri bekliyor." dedi.

"Güçlü Türkiye'ye Omuz Vereceksiniz"

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, gelişen ve dönüşen dünyaya dikkat çekerek "Rekabetin arttığı, dijital dönüşümün ön plana çıktığı dünyada, ülkemizin hedeflerine katkıda bulunma, Türkiye'nin yerli ve milli olarak gelişmesini sağlama imkânının, siz kıymetli gençlerimizin elinde olduğunun altını çizmek isterim. Malumunuz, üniversite yılları hızlı ve çabuk geçer. Bu bağlamda şunu belirmek isterim ki burada bulunduğunuz zamanı en iyi şekilde değerlendirin. Çünkü sizler, KTÜ'den mezun olduktan sonra ülkemizin gelişimine katkı sunacak, dünya ülkeleriyle yarışan Türkiye'ye omuz vereceksiniz. Emin olmalısınız ki Karadeniz Teknik Üniversitesi, sahip olduğu güçlü akademik kadrosu, modern altyapısı ve kültürel zenginliği ile sizlere en iyi eğitimi verecek. Burada edineceğiniz bilgi ve deneyimler, gelecekteki başarılarınızın temelini oluşturacak. Bu duygu ve düşüncelerle kadim şehir Trabzonumuz'a, yeşil ile mavinin buluştuğu Kanuni Kampüsü'ne ve 'KTÜ Ailesi'ne hoş geldiniz diyor, eğitim-öğretim hayatınızda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.