KTÜ’de İİBF’li gençlerin mezuniyet coşkusu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin düzenlediği 42. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, akademik ve idari personel, mezunlar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katılım gösterdi. Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen tören, öğrencilerin mezuniyet yürüyüşü ile başladı. Keplerin havaya fırlatılmasıyla mezuniyet coşkusu yaşanırken, öğrenciler sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

KAMU YÖNETİMİNDE YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLDU

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kamu yönetimi yüksek lisans mezunu olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Trabzonlu hemşehrilerimizin tercihiyle Büyükşehir Belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım. Ancak benim için daha da önemlisi, karşınızda soyadı 'Genç' olan bir mezun olarak bulunmak. 31 Mart seçimlerinde seçilmiş bir belediye başkanıyım ama aynı zamanda kamu yönetiminde yüksek lisans mezunu olan bir büyüğünüzüm" dedi. Başkan Genç, mezunları tebrik ederken, "Bu yorucu müfredatı ve eğitim öğretim dönemini nitelikli bir şekilde Trabzon'umuzda, ülkemizin ve şehrimizin medarı iftiharı Karadeniz Teknik Üniversite'mizde tamamlayan genç mezun ordusunu yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Genç, kendisinin de 30 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve şimdi yüksek lisansını tamamlamanın gururunu yaşadığını belirtti.

BU TOPRAKLARIN HUKUKUNU KORUMALIYIZ

Bilgiye en hızlı erişenlerin gücü elinde bulundurduğunu belirten Başkan Genç, gençlere, eğitimlerine devam etmeleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak, "Üniversiteyi bitirdik diye bırakmayalım, benim gibi geç kalmayın. Hemen yüksek lisansınızı, doktoranızı ve akademik kariyerinizi geliştirin. Şu anda yeryüzü barış bekliyor ve insanlığa dair değerlerin yeniden hakim olmasını umut ediyor. Bu, geçmişte dedelerimizin, atalarımızın yaptığı gibi, yine Türklerin ve sizlerin elinde yükselecek bir husus" dedi. Daha güçlü olmanın önemine vurgu yapan Başkan Genç, "Bize emanet edilen bu toprakların hukukunu ilelebet korumalıyız. Aynı zamanda bütün yeryüzüne merhamet medeniyetimizi yaymak bizim görevimiz. Bu görev sizlerin ellerinde. Bu işi bırakmadan bir taraftan bireysel hayatınızı ve kariyerinizi düşünürken, diğer taraftan da bu toprakların sorumluluğunu ve hukukunu koruyacaksınız" diye konuştu.

İLİM VE BİLİM DERYASI SONSUZDUR, KENDİNİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİN

KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı ise, "Sevgili gençler, büyük bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Türkiye'nin ikinci teknik üniversitesi olan KTÜ, sıfırdan kurulan ilk üniversitedir. Diğer üniversitelerin Osmanlı bakiyesi olarak binaları ve hocaları vardı. Bu manada büyük bir üniversiteden, büyük bir fakülteden mezun oluyorsunuz ve 255 bin kişilik mezunlar ordusuna katıldınız" dedi. Çuvalcı, mezunların başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Her biri çok başarılı yerlerde görev yapıyorlar ve çalıştıranlar gerçekten memnun. 'Nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Gelip görmemiz lazım' diye bize söylüyorlar. Belki de sizlere bu dört yıllık sürede çok az bilgi verildi. İlim ve bilim deryası sonsuzdur, bu yüzden kendinizi geliştirmeye devam edin. Asıl iş bundan sonra başlıyor" diye konuştu. Konuşmasında Mehter Takımı'na ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür eden Çuvalcı, "Bize tarihimizi, kültürümüzü, dedelerimizi, Osmanlı'yı hatırlattılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, kendisi de artık bizim mezunumuz, master yaptı ve sizin fakültenizin mezunu oldu" ifadelerini kullandı.