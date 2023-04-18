Fizik bilimini yakından takip eden kişilerin çok sık karşılaştığı ifadelerden biri kuantum fiziğidir. Günümüzde birçok kişi kuantum fiziği konusunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için kuantum fiziği nedir, kuantum teorisi nedir, neyi savunur ve kime aittir gibi soruların yanıtlarını derledik. Aklınıza takılan tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.

Kuantum Fiziği Nedir?

Kuantum fiziği, fizik konuları arasında yer alan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuantum kavramı, miktar manasına gelen bir kavramdır. Fizikte bu kavram bir enerjinin, bir atomun ya da bir maddenin en küçük birimi olarak ifade edilir. Kuantum konusunda detaylı bilgi almak isteyen pek çok kişi kuantum teorisi nedir diye merak etmektedir. Kuantum teorisi ile kuantum fiziği aynı manaya gelmektedir. Proton, nötron, elektron gibi atom altı parçacıkları mercek altına alan bir bilim dalı olarak öne çıkmaktadır. Kuantum teorisi kime aittir diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Kuantum teorisi, Alman fizikçi Max Karl Ernst Ludwig Planck tarafından 1900'lü senelerde geliştirilmiştir.

Kuantum Teorisi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kuantum teorisi ya da kuantum mekaniği pek çok kişinin araştırdığı konulardan biridir. Kuantum teorisinin tarihi, Rönesans zamanlarına kadar uzanmaktadır. Kâinatın oluşumu ve süreci ile yakından ilgili olan bu teorinin ortaya çıkmasında pek çok önemli bilim insanının katkısı olmuştur. Işığın dalgalardan meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hollandalı bilim insanı Pieter Zeeman, ışık dalgasının en küçük yapı taşı olarak tabir edilen bir atomun içerisindeki hareketini bulmuştur. Ardından İngiliz fizikçi Joseph John Thomson tarafından atom içindeki elektron ortaya çıkarılmıştır. Son olarak da Alman fizikçi Max Planck tarafından kara cisim aydınlanması neticesinde enerji yayımı keşfedilmiştir. Bütün bu buluşlar sonucunda kuantum teorisi ortaya çıkmıştır.

Kuantum Teorisi Kanıtlandı Mı?

Kuantum fiziğine göre evrendeki her şey dalgalardan meydana gelmektedir. Bu yüzden bu teori, her şeyin hatta taneciklerin dahi dalgalardan meydana geldiğini savunmaktadır. Kuantum teorisinde kesinlik ön plandadır. Bilimsel kanunlar tarafından şekillenen bu teoride kesinlik en yüksek seviyededir.