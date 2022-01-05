Küba Hangi Kıtada? Küba Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Bir ada ülkesi olan Küba, Küba adasının dışında birçok takım adalardan oluşmaktadır. Küba'nın başkenti Havana'dır. Aynı zamanda Havana, Küba'nın en büyük şehridir. Küba'nın nüfusu ise 11 milyon civarındadır.

Küba Hangi Kıtada?

Dünyanın en ilginç ülkelerinden birisi olan Küba, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Karayiplerde bulunan Küba'nın hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur. Küba'nın kuzey tarafında Bahama Adaları ve Birleşik Devletler, batı tarafında Meksika, güney tarafında Jamaika ve Cayman Adaları güney doğusunda ise Dominik Cumhuriyeti ve Haiti bulunmaktadır.

Küba hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır sorusunun cevabı net şekilde Kuzey Amerika kıtasıdır. Ada ülkesi olması nedeni ile insanlar da bazen belirsizliğe neden olsa da Küba net bir şekilde Kuzey Amerika kıtası ülkesidir.

Küba Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Küba dünyanın hangi bölgesinde sorusuna cevap aradığımız bu yazımızda Küba'nın kuzey yarım kürede olduğunu belirterek devam edelim. Küba'da tek partili bir sosyalist rejim vardır. Eski bir İspanya sömürgesi olması nedeni ile resmi dil İspanyolcadır. Para birimi de Küba Pezosu'dur. Ayrıca puroları ile de meşhurdur.

Kuzey yarım kürede yer alan Küba, Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Adalardan oluşan Küba'nın en büyük adası ise Küba adasıdır. Son yıllarda turizm tekrar hareketlenen Küba'da sağlık sektöründe de önemli gelişmeler mevcuttur. Sosyalist yapısı nedeni ile birçok hizmetin ücretsiz olduğu Küba'da Amerika ambargosuna rağmen birçok ihracat kalemi mevcuttur. Özellikle son yıllarda hayvancılık ve tarım alanlarına büyük yatırımlar yapan Küba kıtadaki birçok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Fidel Castro ve Che Guevera gibi isimler sayesinde tüm dünyada tanınan bir ülke olan Küba, tüm dünyaya da meşhur purolarından ihraç etmektedir. Hatta ülkemizde bile meşhur Küba purolarına ulaşmak mümkündür.