Küba Para Birimi Nedir? Küba Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Küba, Karayipler bölgesinde yer alan tropikal bir ada ülkesidir. Ekonomik gelir kaynağının yüzde seksenini turizm sektörü oluşturan Küba'nın ihracat oranı ithalat oranından çok daha düşüktür. Yıllık ortalama ticaret hacmi 14 milyar dolar dolaylarında olan Küba'nın resmi para birimi nedir? Küba para birimi kaç TL'dir? İşte detaylar...

Küba Para Birimi Nedir?

Küba'da kullanılan iki resmi para birimi vardır. Bu para birimleri Küba Pesosu ve Ulusal Pesodur ( değiştirilebilir Küba Pesosu). Ulusal Peso turizm ticaretinde geçerli olan bir para birimidir, Küba vatandaşı memurlar maaşlarının bir kısmını Ulusal Peso kalan kısmını da Küba Pesosu olarak alır.

Küba pesosu ülke içinde günlük ticaret için kullanılan ve ülke dışında karşılığı olmayan bir para birimidir. Küba Pesosuna ait 1, 2, 5, 20 centavo ve 1, 3 Peso olmak üzere 6 adet madeni para 1, 3, 5, 10, 20, 50 ve 100 Peso olmak üzere de 7 banknot para vardır.

Küba Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Küba arasında gerçekleşen ithalat ihracat ticaretinin ortalama hacmi yıllık 30 milyon dolar tutarındadır. Ülkemizin Küba'dan başlıca ithalat kalemleri odun kömürü, rom ve alkol, ilaç, makyaj malzemesi, deri ve kahve ürünleridir. Küba ise Türkiye'den en çok un, cam, demir çelik ve plastik ürünleri ithal etmektedir.

Bu bilgilere ek olarak iki ülke arasında da turizm ve yatırım amaçlı seyahatler gerçekleşmektedir. Bahsi geçen iki ülkenin ticari ilişkileri hakkındaki bilgilerin akabinde, Küba para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. 1 Küba Pesosu yaklaşık 0.61 Türk Lirasına tekabül eder.

Küba Para Birimi Sembolü Nedir?

Küba para birimi yani Küba Pesosunun uluslararası para kodu CUP, sembolü ise $ şeklindedir. Değiştirilebilir Küba Pesosunun uluslararası para kodu CUC, sembolü ise $ şeklindedir.