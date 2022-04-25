Küba’da Saat Kaç? Türkiye Küba Saat Farkı İle Havana’da Şu An Saat Kaç?

Küba'da saat kaç; sorusu Dünya üzerindeki tüm gezginlerin, özellikle rotalarını Küba üzerinden çizen kişiler için önemlidir. Mevcut saat farklılıklarının iyi kavranamaması sonucunda, çizilen rotalar verimsiz gerçekleştirilmektedir. Küba ile Türkiye arasındaki uçak mesafesi, uçuşlara bağlı olarak 12 ila 14 saat arası sürmektedir. Karayipler'de bir ada ülkesi olan Küba ile Türkiye arasında 7 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Resmi olarak başkent Havana'nın zaman dilimini kullanmakta olan Küba, GMT+3 zaman dilimini kullanan Türkiye'den 7 saat geridedir. Küba yolculuğuna çıkacak olan gezginlerin iki konum arasındaki saat farkına hakim olmaları, çizilen rotaların sağlıklı şekilde gezilmesi açısından oldukça elzemdir.

Küba'da Saat Kaç?

Karayipler'de bir ada ülkesi olan Küba, Dünya üzerinde en çok ziyaret edilmek istenen yerler arasında bulunmaktadır. Dünya coğrafyası üzerinde farklı enlemler, boylamlar ve meridyenlerin var oluşu, ülkeler arasındaki saat farklılıklarına da sebep olmaktadır. 11.33 milyonluk nüfusa sahip Küba ile Türkiye arasında 7 saat fark bulunmaktadır. Türkiye Küba'dan 7 saat daha ileridedir.

Küba Türkiye Saat Farkı

Küba ile Türkiye arasında fazlaca mesafe bulunmaktadır. Küba, Türkiye'ye göre Dünya coğrafyası üzerinde daha Batı'da konumlanmaktadır. Türkiye ile Küba arasında ise 7 saatlik zaman farkı bulunmaktadır. Türkiye, Küba'dan 7 saat daha ileridedir. Küba'da saat 02:00 olduğunda Türkiye'de saat 09:00 olacaktır.

Küba Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Küba ile Türkiye arasında 7 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır. Türkiye Küba'dan 7 saat öndedir. İki ülke arasındaki 7 saatlik zaman farkı, gün içerisinde gece-gündüz farkına da sebep olabilmektedir. Örneğin; Küba'da saat gece 02:00 iken, Türkiye'de saat sabah 09:00 olarak karşımıza çıkacaktır. Küba Türkiye'den 7 saat geridedir.