Kubilay Han Kimdir? Kubilay Han Türk Mü, Moğol Mu, Cengiz Han’ın Neyi Oluyor?

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Kubilay Han Kimdir?

Kubilay Han 1215 – 1294 yılları arası yaşamış Moğol İmparatorluğu kağanı ve Çin2de kurulmuş olan Kubilay Hanlığının kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Toluy ve Sorghaghtani Beki'nin ikinci çocuğu, Cengiz Han'ın torunudur. Möngke Kağanın kardeşidir, İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagü'nün abisidir. Çin kültürüne büyük merakı olan Kubilay Han çok küçük yaşta Çince öğrenmiştir. 1251 yılında Moğol hükümdarlığına seçilen Möngke Han Kubilay Han'ı doğudaki ülkeleri almak için göndermiştir. Başarılı bir savaşçı ve komutan olan Kubilay basit şekilde güney taraftan Çin'in içlerine kadar girmiş ve burada Kubilay kendi devletini kurmuştur. 1271 – 1294 yılları arasında kurmuş olduğu Yuan Hanedanlığının hükümdarlığını yaptı. Kendisi Çin İmparatoru unvanını kullanmış, Moğol Kağanı unvanını kullanmamıştır. Yenilikçi bir kişiliği olan Kubilay Han devlet içinde birçok yeniliklerde bulundu ve bu dönem ülkesine Avrupalı birçok tanıdık isim ziyaretlerde bulundu. Bu isimlerden biri de Marco Polo'dur.

Kubilay Han Neden Öldü?

Uzun süre bpyunca kendi hanlığının hükümdarı olan Kubilay Han eşinin ölmesinin ardından büyük üzüntü duyarken en sevdiği oğlu Jingim'in de ölmesiyle büyük bir sarsıntı yaşamıştır. Bu sebepten kaynaklı sürekli kımız ile kuzu etini bolca tüketmiştir. Hayatının son yıllarında sadece kilo almamış, bunun yanında gut hastalığı sebebiyle de sıkıntılı zamanlar geçirmiştir. 1294 yılına gelindiğinde de hayatını kaybetmiştir.