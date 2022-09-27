Kubilay Hanlığı Cengiz Han soyundan gelen torununun oğlunun kurduğu bir hanlık olup uzunca süre Moğol imparatorluğuna bağlı olarak hakimiyet sürmüştür. Bu hakimiyet süresinde birçok yeni yerler ele geçirilmiş birçok savaş yapılmıştır. Peki Kubilay Hanlığının tarihi gelişimi nasıl olmuştur. Yazımızda bizler de bu gelişimi anlatmak adına Kubilay Hanlığı tarihi, Kubilay Hanlığı nerede ve ne zaman kuruldu, kurucusu ve hükümdarları kim gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kubilay Hanlığı Nerede Kuruldu?

Kubilay Hanlığı 1280 – 1368 yılları arasında Çin'i hakimiyet altına alan Moğollor tarafından kurulmuş bir hanlıktır. Kurucusu Cengiz Han'ın torunu Tuluy Han'ın oğlu Kubilay Han'dır. Aslında Moğol İmparatorluğunun bir parçası olan Kubilay Hanlığı sadece Çin ile ilgilenmiştir. Moğol Kağanı unvanını kullanmayarak Çin İmparatoru unvanını tercih etmişlerdir. Moğol yönetiminin Kubilay Hanlığı içerisinde bulunan Çinlilere uyguladığı baskı ve sömürü onların ayaklanmasına sebep olmuştur. 1333 yılına gelindiğinde ise programlı şekilde başlatılan ayaklanmalar tüm coğrafyaya yayılmış ve Çin'i yeniden kurmak sloganıyla Çinliler arasında büyük destek aldı. Zhu Yuanzhang, ordusuyla 1368 yılında Dadu'yu ele geçirmiş ve Kubilay Hanedanlığına son vererek Ming Hanedanını kurdu.

Kubilay Hanlığını Kim Yıktı?

Kubilay Hanlığı içerisinde bulunan Çinlilere Moğol Yönetiminin baskıcı bir tutum sergilemişi Çinlilerin organize şekilde ayaklanmasına sebep olmuştur. 1333 yılına gelindiğinde ise dini ve gizli örgütler ayaklanmalar başlatılmış ve kısa sürede tüm Çin coğrafyasına yayılmıştır. Bu süreçteki en büyük ayaklanma ise Sarı Irmak'ta yapılmakta olan ıslah çalışmalarına katılan köylülerin başlattığı "Kırmızı baş örtülü ordu"nun ortaya çıkmasıydı. Zhu Yuanzhang ile hareket eden bu ordu 1368 yılında Çin'de yeniden hanedanlık kurmuştur.