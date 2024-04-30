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Haberler Eğitim Haberleri Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.4.2024 16:35 Son Güncelleme: 30.4.2024 16:35

Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hem soyut, hem de maddi olarak bir küçüklük ifade eden "küçük" sözcüğüne pek çok alanda başvuruluyor. Günlük konuşmada çok kez tercih edilen küçük kelimesi, yazı dilinde de yoğun olarak kullanılmakta. Bu sebeple de küçük kelimesi eş anlamlısı ve sözlük anlamı araştırılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü ve eş anlamlı kelimeler sözlüklerine göre küçük kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, küçük eş anlamlısı ve bu kelimenin anlamı...

Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yazı dilinde, günlük konuşmada ve pek çok alanda sık olarak kullanılan kelimeler arasında "küçük" kelimesi yer alıyor. Yayın kullanımı nedeniyle de küçük eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar için zaman zaman araştırılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü, eş anlamlı kelimeler sözlüğü, sözcüklerin eş anlamlısı merak edildiğinde yardıma yetişiyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, küçük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, küçük sözcüğü ile aynı anlama gelen Türkçe'deki kelime ve tanımları yer alıyor.

KÜÇÜK EŞ ANLAMLISI

Küçük sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler değersiz, mini, önemsiz ve ufak sözcükleridir. Bu sözcükler birbiri yerine kullanılabilir.

KÜÇÜK NE DEMEK?

Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı

  • Yaşı daha az olan
  • Niceliği az olan
  • Niteliği aşağı olan, bayağı.
  • Geri aşamada.
  • Değersiz, önemsiz
  • Büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamış olan
  • Kısık, parlak olmayan(ses)
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Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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