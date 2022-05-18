Küçük Kan Dolaşımı Nedir? Küçük Kan Dolaşımı Sırası İle Nerede Başlar Ve Biter, Ne İşe Yarar?

İnsanlar da dahil olmak üzere, tüm omurgalıların dolaşım sisteminin baş aktörü kalptir. Kalbin sağlıklı bir şekilde çalışması için durmadan kan pompalaması gerekir. Bu noktada kan ve damarlar devreye girer. Kalbin görevini düzgün bir biçimde yerine getirmesi, damarların sağlıklı olmasına ve kan akışını düzenli olarak sağlamasına bağlıdır. Vücudun herhangi bir bölgesine ait dokular, kan yoluyla taşınan oksijene ve diğer maddelere ihtiyaç duyar. Bundan dolayı, küçük kan dolaşımı nedir sorusunun cevabı iyi öğrenilmelidir. Çünkü insan bedeninin ayakta kalmasını sağlayan önemli bir olaydır. Küçük kan dolaşımı nerede başlar nerede biter işte cevabı…

Küçük Kan Dolaşımı Nedir?

Kan dolaşımı sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiyorsa, organların fonksiyonlarında bozulma, performans kaybı ve hastalıklar meydana gelir. Tıpta 'pulmoner dolaşım' olarak da adlandırılan küçük kan dolaşım; kalpten akciğerlere giden oksijensiz kanın, oksijen alarak tekrar kalbe dönmesidir.

Vücutta bulunan oksijensiz kan ilk olarak kalbin sağ kulakçığına gönderilir. Oksijen almak ve temizlenmek için akciğerlere iletilir. Burada karbondioksitten arınır ve oksijen ile dolar. Temizlenme işleminden sonra, akciğer toplardamarları aracılığıyla kalbin sol kulakçığına gönderilir.

Küçük Kan Dolaşımı Nasıl Gerçekleşir?

Kalpteki pis kanın temizlenmesi amacıyla akciğerlere yönlendirilmesi olayına, 'küçük kan dolaşımı' denilir ve aşağıdaki sıralamaya göre gerçekleşir.

1. Sağ atriyuma girdikten sonra, oksijensiz kan sağ ventrikül yoluyla akciğerlere iletilir.

2. Kan daha sonra arteriollere ve pulmoner alveolleri çevreleyen pulmoner kılcal damar ağına geçer.

3. Pulmoner kılcal damarlara geçtikten sonra, kan karbondioksitinden arındırılır ve yeniden oksijenlenir.

4.Yeni oksijenli kan daha sonra venüller ve pulmoner damarlar yoluyla kalbin sol kısmına gider.

5.Böylece sol ventrikül tarafından sistemik dolaşıma itilmeyi beklerken sol atriyuma ulaşır.

Küçük Kan Dolaşımı Olmazsa Ne Olur?

Kan, içinde bulunan kan hücreleri, yağ, protein ve mineraller sayesinde vücutta yer alan dokuları besler. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık, 6 ile 7 litre arasında kan vardır. Küçük kan dolaşımının gerçekleşmediği bir durumda, vücut oksijenden mahrum kalır.

Oksijensiz ve kirli kanın temizlenmemesi, insan bedenindeki karbondioksitin atılmasını imkansız bir hale getirir. Bu durum, kalp ve damar sağlığını tehdit eder, dolaşım sistemi hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlar. Aynı zamanda, vücuttaki organları ve dokuları olumsuz etkileyerek farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını tetikler. Bu hastalıkların bazıları şunlardır:

1.Koroner Arter Hastalığı

2.Ateroskleroz, Arteriyoskleroz ve Arteriyoloskleroz.

3.İnme.

4.Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

5.Kalp Yetmezliği.

6.Kardiyomiyopati.

7.Kardiyak Ritim Bozukluğu ve Taşikardi.

8.Kalp Kapağı Hastalıkları

9.Anemi

Dolaşım sisteminde bir sorun olduğuna dair belirtiler şu şekildedir:

1.Nefes darlığı

2.Öksürük

3.Çarpıntı ve hızlı kalp atışları

4.Göğüs ağrısı

5.Halsizlik ve yorgunluk

6.Çarpıntı

7.Bayılma

8.Ödem

9.Kanlı ve yoğun balgam çıkarma

10.Mide bulantısı ve kusma

11.İştahsızlık

12.Kalpten gelen anormal sesler

13.Yolda yürürken rahat nefes almak için durma ve bekleme ihtiyacı duyma

14.Siyanoz oluşumu (parmakların ve dudakların morarması)