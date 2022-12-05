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Giriş Tarihi: 5.12.2022 09:08 Son Güncelleme: 5.12.2022 09:08

Küçük Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Küçük Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan nesneleri ifade etmek için küçük kelimesi kullanılmaktadır. Günlük yaşantımızın içerisinde kullandığımız bu kelimenin zıt anlamlısı üzerinde duracağız. Küçük kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Beraber inceleyelim…

Küçük Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Küçük Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Küçük kelimesinin birden çok anlamı vardır. Bu anlamlara göre zıt anlamlarını değerlendirebiliriz. Önce küçük kelimesinin hangi anlamlara geldiklerine bakalım.

KÜÇÜK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre küçük kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı.
  • Yaşı daha az olan.
  • Niceliği az olan.
  • Niteliği aşağı olan, bayağı.
  • Geri aşamada.
  • Değersiz, önemsiz.
  • Büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamış olan.
  • Kısık, parlak olmayan(ses).
  • Yaşça küçük olan kimse, çocuk.
  • Yaş, makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

Örnek verelim:

  • "(Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi.)" (R. H. Karay)
  • "(Düşüncesi bu noktaya gelince birdenbire Azize'nin küçük kızını hatırladı.)" (H. E. Adıvar)

KÜÇÜK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre küçük kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre küçük kelimesinin zıt anlamlısı geri kelimesidir.

KÜÇÜK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Küçük kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre küçük kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Ufak tefek
  • İspenç
  • Ufak tefek kabadayı
  • Genç
  • Ast
  • Çocuk
  • Azıcık
  • İkincil

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Küçük Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Küçük Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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