Küçük Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Küçük Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Küçük kelimesinin birden çok anlamı vardır. Bu anlamlara göre zıt anlamlarını değerlendirebiliriz. Önce küçük kelimesinin hangi anlamlara geldiklerine bakalım.

KÜÇÜK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre küçük kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı.

Yaşı daha az olan.

Niceliği az olan.

Niteliği aşağı olan, bayağı.

Geri aşamada.

Değersiz, önemsiz.

Büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamış olan.

Kısık, parlak olmayan(ses).

Yaşça küçük olan kimse, çocuk.

Yaş, makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

Örnek verelim:

"(Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi.)" (R. H. Karay)

"(Düşüncesi bu noktaya gelince birdenbire Azize'nin küçük kızını hatırladı.)" (H. E. Adıvar)

KÜÇÜK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre küçük kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre küçük kelimesinin zıt anlamlısı geri kelimesidir.

KÜÇÜK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Küçük kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre küçük kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: