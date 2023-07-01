Küçük Prens Karakterleri - Küçük Prens Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Küçük Prens karakterleri büyük bir dikkat ile oluşturulmuş, çeşitli ince detaylar eklenmiş özel karakterlerdir. Bu nedenle Küçük Prens romanı kişileri bu dünyaca ünlü edebiyat eserinin unutulmaz parçaları haline gelmişlerdir. Küçük Prens karakter şeması incelendiğinde bu sonuçlar rahat bir şekilde görülebilmektedir. Peki ya Küçük Prens özellikleri ve karakter analizi nasıldır? Sizler için Küçük Prens karakterlerini ele aldık. İyi okumalar…
Küçük Prens Karakterleri
Küçük Prens karakterleri yazar Antonie de Saint-Exupery tarafından incelikle kaleme alınmış, her birine çeşitli özellikler yüklenmiş ve son derece başarılı bir tablo oluşturulmuştur. Küçük Prens incelemelerinde özellikle oluşturulan karakterlerin başarısına dikkat çekilmeli ve bu karakterleri detaylı olarak inceleyerek kitabın tümüne bakılmalıdır.
Kitapta ana karakter olarak Küçük Prensin ta kendisi görülmektedir fakat yan karakterler de o kadar iyi hikâyeye uyarlanmıştır ki onlar da adeta Küçük Prens'in olmazsa olmaz karakterleri haline gelmişlerdir. Onların olay örgüsünün temelinde olmalarının sebebi Küçük Prens ile olan muhteşem iletişimleridir. Bu kadar başarılı bir karakter süreci de doğal olarak bütün dünyada bir Küçük Prens hayran kitlesinin oluşmasına neden olmuştur.
Küçük Prens Kahramanları
Küçük Prens kahramanlarının isimleri aşağıdaki gibidir.
- Küçük Prens
- Pilot
- Gül
- Tilki
- Şu Tuhaf Adam
- Şişman İhtiyar
- Kral
- Coğrafyacı
- İşgüzar
- Lamba Şövalyesi
Burada karakterlerin yalnızca isimlerinden de karakterlerin özellikleri hakkında tahmin yapmak mümkündür. Karakterlerin özellikleriyle birlikte analizleri ise bir aşağıdaki alt başlıkta yer almaktadır.
Küçük Prens Karakterlerinin Özellikleri
Küçük Prens karakterlerinin özelliklerini öğrenmek ve anlamak kitabı daha iyi çözümlemeye yardımcı olacak, bu dünyaca ünlü eseri daha verimli bir şekilde okuyabilmeyi mümkün kılacaktır.
- Küçük Prens: Küçük Prens kitabın adından da anlaşılabileceği gibi kitabın ana karakteridir. Kendisi uzak bir gezegenden gelmekte olan minik bir çocuktur. Gezegenler arasında devamlı seyahat eden Küçük Prens farklı kişilerle tanışmakta ve onlardan bazı şeyler öğrenmektedir.
- Pilot: Pilot kitabın anlatıcısıdır. Küçük Prensin macerasını okurlara anlatan karakter Küçük Prens'le çölde tanışmıştır. Tanıştıktan sonra iyi birer dost olurlar.
- Tilki: Küçük Prens'in çölde tanıştığı dostudur. Tilki Küçük Prens'e insanlar ve insanlara bağlanmak hakkında önemli hayat dersleri verir.
- Gül: Gül Küçük Prens'in yolculuğu sırasında tanıştığı karakterlerden biridir ve kitap için çok önemlidir. Gül sevgi ve sorumluluk konularında Küçük Prens'e öğütlerde bulunur.
- Şu Tuhaf Adam: Tuhaf adam Küçük Prens'in kendi gezegenindendir. Sayılara takıntı derecesinde ilgilidir.
- Kral: Kral da Küçük Prens'in kendi gezegenindendir. Kral çok yalnızdır ve aslında çok güçsüzdür. Fakat kendini kral ilan ettiği için bu duygularını gizlemek zorundadır.
- Lamba Şövalyesi: Kitaptaki en ilginç karakterlerden bir tanesidir. Lamba Şövalyesi tek başına bir gezegende kendi halinde yaşar. Gece gündüz lambasını korur ve hayatını idame ettirir.
- Coğrafyacı: Kendisi yıldızlar ve gezegenlerle yakından ilgilidir. Fakat gerçek dünyaları keşfetmek gibi bir niyeti yoktur, o haritalarla ilgilenir.
- Şişman İhtiyar: Şişman ihtiyar Küçük Prens'in yolculuğu esnasında tanıdığı karakterlerden bir tanesidir. Tüketim toplumuna dair bir eleştirisi vardır.
- İşgüzar: Adından da anlaşılabileceği gibi işgüzar her şeye karışan ve burnunu sokan bir karakterdir. Küçük Prens'in kendi gezegenine ziyaretçi sıfatıyla gelir.