Küçük Ünlü Uyumuna Uymayan Kelimeler Nelerdir? Küçük Ünlü Uyumuna Aykırı Sözcükler

Küçük ünlü uyumu Türkçe dil bilgisi konularında ilk okul sınıflarından itibaren işlenilen konulardan biridir. Küçük ünlü uyumu konusunda kural dışı veya uyuma uymayan bazı sözcüklerle karşılaşanlar bu konuda aydınlanmak için küçük ünlü uyumuna aykırı sözcükler hangileridir öğrenmelidir. Küçük ünlü uyumu konusunu am anlamıyla kavramak için, küçük ünlü uyumuna uymayan kelimeler nelerdir öğrenmek gerekir.

Küçük Ünlü Uyumuna Aykırı Sözcükler

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre; Türkçe bir kelimenin başındaki ünlü düz ise kelimenin devamındaki ünlülerin düz, yuvarlak ise devamındaki ünlülerin düz geniş veya dar yuvarlak olması gerekir. Bu duruma 'küçük ünlü uyumu' ismi verilmiştir. Seslenmek, ılıklaşmak, üçüncülük küçük ünlü uyumuna örnek kelimelerdir. Küçük ünlü uyumuna aykırı sözcükler dilimize sonradan geçmiş yabancı kelimelerdir. Bir kelimede küçük ünlü uyumu aramak için o kelimenin Türkçe olması gerekmektedir. Ancak hem Türkçe olup hem küçük ünlü uyumuna uymayan istisna bazı kelimeler de mevcuttur.

Küçük Ünlü Uyumuna Uymayan Kelimeler Nelerdir?

Türkçe olup ancak küçük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri küçük ünlü uyumu konusunu tam ve doğru şekilde kavramak adına öğrenmek gereklidir. Küçük ünlü uyumuna uymayan, kural dışı istisna kelimeler şunlardır;

Avuç

Avurt

Çamur

Kabuk

Kavurmak

Kavur

Kavun

Kavuşmak

Yağmur

Savurmak

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi yabancı kökenli ve dilimize sonradan geçmiş 'doktor, müzik, mümin, profesör, radyo vb.' gibi kelimelerde küçük ünlü uyumu aranmaz.