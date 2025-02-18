Küçükçekmece Hangi Yakada? Küçükçekmece Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası’nda Mı?

İstanbul'un en büyük ulaşım projelerinden biri olan Marmaray hattı ve Metrobüs bağlantıları, Küçükçekmece'nin şehir içindeki konumunu daha da önemli hale getirmiştir. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu gibi ana yollar ilçeden geçmekte olup, İstanbul'un diğer bölgelerine hızlı erişim imkânı sunmaktadır. Küçükçekmece hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakası'nda mı gibi sorular ulaşım rotası oluşturacak birinin ilk sorması gereken sorular arasında yer alır.

Küçükçekmece Hangi Yakada?

Küçükçekmece, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almakta olan çok kıymetli ilçeler arasında yer alır. İlçenin doğusunda Bahçelievler ve Bakırköy, kuzeyinde Başakşehir, batısında Avcılar, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır.

Küçükçekmece Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?

Son yıllarda büyük kentsel dönüşüm projeleri, sahil düzenlemeleri ve ulaşım yatırımlarıyla dikkat çeken Küçükçekmece, Avrupa Yakası'nın en hızlı gelişen ilçelerinden biri olarak önemli bir konuma sahiptir. İstanbul Boğazı'na ve Anadolu Yakası'na deniz ulaşımı ile bağlantısı bulunsa da coğrafi ve idari olarak tamamen Avrupa Yakası sınırları içinde yer almaktadır.