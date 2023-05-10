Küçükpazar Nerede? Küçükpazar Hangi İlde, Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Küçükpazar nerede diyenler için semt, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunur. İsmini yeni duyanlar, Küçükpazar nereye bağlı diye düşünebilir. Küçükpazar'a nasıl gidilir öğrenmek isteyenlerin, otobüs, metro, minibüs, tren ve vapur kullanarak buraya varması mümkündür. Şehrin yabancısı olanlar ve İstanbul'u iyi bilmeyenler için Küçükpazar hangi ilde yer alır sorusu ilgi çekicidir. Küçükpazar yol tarifi nedir? İşte merak edilenler…

Küçükpazar Nerededir?

Tarihi Süleymaniye Camii'ye çok yakın bir yer alan Küçükpazar, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Fatih ilçesine bağlı bir semttir. Yavuzsinan ile Cibali mahalleleri arasında bulunan bu yer, eski yapıları, bit pazarı ve çarşısı ile meşhur bir bölgedir. Dışarıdan yoğun olarak göç aldığından dolayı oldukça kalabalıktır ve yabancı nüfus fazladır. Eminönü'ne ve Atatürk bulvarına çok yakın olduğu için yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilir. İstanbul'un en popüler lokasyonlarından biri olan bu semte nasıl gideceğini öğrenmek isteyenler için farklı bazı seçenekler bulunur. Özel araçla ve diğer ulaşım alternatifleri ile Küçükpazar'a gitmek mümkündür.

Küçükpazar'a Nasıl Gidilir?

Bu tarihi semte ulaşmayı isteyenler için birkaç yol bulunur. Trafiğe takılmadan hızlı bir şekilde gitmek isteyenlerin, metro veya Marmaray'ı kullanmaları daha iyi olur. Marmaray Ataköy-Pendik veya Gebze-Halkalı ile M2 metro hatları bu semte ulaşmak için tercih edilebilir. Otobüs ile gitmeyi planlayanların, 26A, 28, 30D, 32, 336, 70FE, 73 ve 89C'ye binmeleri gerekir. Dolmuş ve hatta Tramvay ile de Küçükpazar'a gidilebilir. Cibali'deki tramvay durağı, bölgeye çok yakın bir konumdadır. Toplu taşımayı kullanmak istemeyenler, taksi veya özel araç tercih edebilirler. Ancak Anadolu Yakası'ndan gidenler, köprüdeki trafiği göz önünde bulundurarak yola çıkmalıdırlar. Ek olarak, yolculuğa başlamadan önce navigasyon uygulamalarından birini kullanmak aranılan adresin kolayca bulunmasına yardımcı olur.