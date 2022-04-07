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Giriş Tarihi: 7.4.2022 13:45 Son Güncelleme: 7.4.2022 13:45

Kuduz Aşısını Kim Buldu? Kuduz Aşısı Ne Zaman, Nasıl Ve Kim Tarafından İcat Edildi?

Kuduz Aşısını Kim Buldu? Kuduz Aşısı Ne Zaman, Nasıl Ve Kim Tarafından İcat Edildi?

Ciddi rahatsızlıklardan biri olan ve hala günümüzde de önemini koruyan kuduz hastalığı direkt beyin dokularına etki eden bir rahatsızlıktır. Hayvanlardan bulaşan ve beyin dokularından iltihaplanma meydana getiren kuduz hastalığı genellikle kedi, köpek, at, eşek, inek, domuz, ayı, kirpi, köstebek ve daha pek çok hayvan tarafından insanlara bulaşabilir. Genel olarak nasıl ortaya çıktı, kuduz aşısı ne zaman bulundu gibi konulara yer verdiğimiz içeriğimizden kuduz hakkında merak edilen her detaya ulaşabilirsiniz.

Genellikle sadece kuduz bir hayvanın ısırması sonucu bulaşabileceği düşünülen kuduz hastalığı aslında sadece ısırık değil farklı yollarla da kişilere bulaşabilir. Son derece dikkatli olunması gereken kuduz ısırık dışında kuduzlu hayvanın et ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi sonucunda da bulaşabilir. Ayrıca vücudunuzda bulunan yaralı deriye kuduz bir hayvanın salyası değerse ya da göz, burun, ağız gibi organlardan da vücuda giriş yapabilir. Peki, yıllardır var olan kuduz aşısı ne zaman ve kim tarafından bulundu bir göz atalım.

Kuduz Aşısı Ne Zaman Bulundu?

Yutma güçlüğü ve şiddetli kasılmalar gibi çeşitli belirtileri taşıyan kuduz virüsü ilk olarak bir tavşan kullanılarak aşısı üretilen virüslerdendir. Uzunca yıllar yapılan araştırmalar takvimler 1882'yi gösterdiği tarihte kuduz aşısı bulunmuş oldu. Öyle ki mikroskopla bile görülmesi son derece zor olan kuduz virüsü o tarihten bu yana korkulacak hastalıklardan biri olmaktan çıktı. 1882 yılında bir tavşana enjekte edilen kuduz virüsü kuduz aşısının temellerini oluşturdu.

Tavşana enjekte edilen kuduz virüsü aynı zamanda o tarihe kadar ilk defa kuduz virüsünün laboratuvar ortamında incelenebilmesinin de ilklerini oluşturuyor. Tavşanın omuriliğinden yeniden alınan kuduz virüsü inceleme altına alındı ve üzerinde çeşitli araştırmalar yapılarak yine aynı yıl içerisinde dünyayı kasıp kavuran kuduz aşısı bulunmuş oldu.

Kuduz Aşısı Nasıl ve Kim Tarafından Bulundu?

Pek çok genel kültür sorusunda da karşınıza çıkabilecek olan kuduz aşısını kim buldu sorusu 1882 yılında yapılan araştırmalara dayanmaktadır. O güne kadar mikroskop altında dahi incelemeye alınamayan kuduz virüsünün buluşu da aşısının icadı da Fransız mikrobiyolog aynı zamanda da kimyager olan Louis Pasteur'a aittir.

Bir tavşan üzerinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan kuduz aşısı aynı zamanda kuduz aşısını ilk kim kullandı sorusuna da yanıt olmaktadır. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu elde edilen aşının başarılı olduğu gözlemlenmiş ve kuduz hayvanların saldırısına uğramış onlarca kişiye uygulanmıştır.

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Kuduz Aşısını Kim Buldu? Kuduz Aşısı Ne Zaman, Nasıl Ve Kim Tarafından İcat Edildi?
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