Kul Himmet Kimdir? Kul Himmet Sözleri, Şiirleri, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Kul Himmet Hüdayi kimdir diyenler olabilir. Kul Himmet eserleri, özellikle Alevi-Bektaşi mezhebinden olanlar için çok önemlidir. Osmanlı döneminde yaşamış olan Kul Himmet sözleri ve eserleri ile ünlü bir ozandır. Kul Himmet kaçıncı yüzyıl olduğunu soran çok sayıda öğrenci vardır. Kul Himmet hangi dönem diyenler olabilir. Eserlerini merak edenler, Kul Himmet şiirleri neler diye sorar. Halk ozanı Kul Himmet deyişleri neler?
Yedi Ulu Ozandan biri olmayı başarmış olan Kul Himmet, 16. yüzyılda yaşam sürmüş bir halk ozanıdır. Doğum tarihi ile ilgili net bir bilgi olmamasına rağmen doğduğu yerin Tokat'ın Almus ilçesine bağlı olan Varzıl köyü olduğu bilinir. Pir Sultan Abdal gibi dönemin önemli ozanları ile adı anılan Kul Himmet, birçok esere de imza atmıştır. Onun söylediği nefesler, barış, dostluk ve sevgi gibi yüce anlamlar içerir. Bazı söylentilere göre Alevi-Bektaşilik mezhebine mensup olması, onun eziyet görmesine neden olmuştur. Bu yüzden, oldukça zor bir hayat yaşamıştır.
Pir Sultan Abdal'ın idamı onu derinden etkilemiş ve kaçıp saklanarak herşeyden uzak bir biçimde köyünde yaşamaya itmiştir. Doğumu, çocukluk yılları, yetişkinliği hakkında ne yazık ki yeterli bilgi yoktur. Onun bazı şiirleri, "Menakıb ül Esrar Behcet ül Ahrar" isimli eserde yer almıştır. Araştırmacılar, bundan yola çıkarak onun 16. yüzyılda yaşadığını, ancak bu eserin yayınlanmasından önce öldüğünü söylemiştir. Bununla birlikte, ölüm tarihi de belli değildir.
Onun, coşkulu ve yalın bir dille yazmış olduğu birçok şiiri ve deyişi vardır. Kul Himmet, üçüncü büyük Alevi-Bektaşi şairi olmasıyla da dikkat çeker. Pir Sultan Abdal'ın yakın dostudur ve onun tasavvuf anlayışından etkilenmiştir. Düvaz imamlar, nefesler, ağıtlar ve destanlar söylemiştir. Çağının en bilgin şairlerinden biridir. Tekke öğrenimi boyunca, İslam tarihi, edebiyat ve evliya menkıbeleri öğrenmiştir. Bazı şiirleri ise şu şekildedir:
Dün Gece Seyrim İçinde
Dün gece seyrim içinde
Ben dedem Ali'yi gördüm
Eğildim niyaz eyledim
Düldül'ün nalini gördüm
Kanber'i durur sağında
Salınır cennet bağında
Ali, Musa Turdağı'nda
Ben dedem Ali'yi gördüm
Üç çerağ yanar sisede
Arslanlar gizli meşede
Yedi iklim dört köşede
Ben dedem Ali'yi gördüm
Yüce dağlar boran coşkun
Kul Himmet aşkına düşkün
Cümle meleklerden üstün
Ben dedem Ali'yi gördüm
Ali Çağırır
Yolcu oldum yola düştüm
Yollarım Ali çağırır
Bülbül oldum gül'e düştüm
Gül'lerim Ali çağırır
Bu haneye mihman gelmişim
Kah ağlayı kah gülmüşüm
Bahr-ı ummana dalmışım
Göllerim Ali çağırır
Kul Himmet'im aşka düştü
Aşk deryası boydan aştı
Virdimiz Aliye düştü
Dillerim Ali çağırır
Kul Himmet'in bazı deyişleri ise şunlardır:
Allah medet Yâ Muhammed Yâ Ali
Altının kadrini sarrafı bilir
Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz
Dün gece seyrimde bir şara vardım
Erenler şâhına kimse eremez