Kul Himmet Kimdir? Kul Himmet Sözleri, Şiirleri, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Kul Himmet Hüdayi kimdir diyenler olabilir. Kul Himmet eserleri, özellikle Alevi-Bektaşi mezhebinden olanlar için çok önemlidir. Osmanlı döneminde yaşamış olan Kul Himmet sözleri ve eserleri ile ünlü bir ozandır. Kul Himmet kaçıncı yüzyıl olduğunu soran çok sayıda öğrenci vardır. Kul Himmet hangi dönem diyenler olabilir. Eserlerini merak edenler, Kul Himmet şiirleri neler diye sorar. Halk ozanı Kul Himmet deyişleri neler?

Kul Himmet Hüdayi Kimdir?

Yedi Ulu Ozandan biri olmayı başarmış olan Kul Himmet, 16. yüzyılda yaşam sürmüş bir halk ozanıdır. Doğum tarihi ile ilgili net bir bilgi olmamasına rağmen doğduğu yerin Tokat'ın Almus ilçesine bağlı olan Varzıl köyü olduğu bilinir. Pir Sultan Abdal gibi dönemin önemli ozanları ile adı anılan Kul Himmet, birçok esere de imza atmıştır. Onun söylediği nefesler, barış, dostluk ve sevgi gibi yüce anlamlar içerir. Bazı söylentilere göre Alevi-Bektaşilik mezhebine mensup olması, onun eziyet görmesine neden olmuştur. Bu yüzden, oldukça zor bir hayat yaşamıştır.

Pir Sultan Abdal'ın idamı onu derinden etkilemiş ve kaçıp saklanarak herşeyden uzak bir biçimde köyünde yaşamaya itmiştir. Doğumu, çocukluk yılları, yetişkinliği hakkında ne yazık ki yeterli bilgi yoktur. Onun bazı şiirleri, "Menakıb ül Esrar Behcet ül Ahrar" isimli eserde yer almıştır. Araştırmacılar, bundan yola çıkarak onun 16. yüzyılda yaşadığını, ancak bu eserin yayınlanmasından önce öldüğünü söylemiştir. Bununla birlikte, ölüm tarihi de belli değildir.

Kul Himmet Eserleri Neler?

Onun, coşkulu ve yalın bir dille yazmış olduğu birçok şiiri ve deyişi vardır. Kul Himmet, üçüncü büyük Alevi-Bektaşi şairi olmasıyla da dikkat çeker. Pir Sultan Abdal'ın yakın dostudur ve onun tasavvuf anlayışından etkilenmiştir. Düvaz imamlar, nefesler, ağıtlar ve destanlar söylemiştir. Çağının en bilgin şairlerinden biridir. Tekke öğrenimi boyunca, İslam tarihi, edebiyat ve evliya menkıbeleri öğrenmiştir. Bazı şiirleri ise şu şekildedir:

Dün Gece Seyrim İçinde

Dün gece seyrim içinde

Ben dedem Ali'yi gördüm

Eğildim niyaz eyledim

Düldül'ün nalini gördüm

Kanber'i durur sağında

Salınır cennet bağında

Ali, Musa Turdağı'nda

Ben dedem Ali'yi gördüm

Üç çerağ yanar sisede

Arslanlar gizli meşede

Yedi iklim dört köşede

Ben dedem Ali'yi gördüm

Yüce dağlar boran coşkun

Kul Himmet aşkına düşkün

Cümle meleklerden üstün

Ben dedem Ali'yi gördüm

Ali Çağırır

Yolcu oldum yola düştüm

Yollarım Ali çağırır

Bülbül oldum gül'e düştüm

Gül'lerim Ali çağırır

Bu haneye mihman gelmişim

Kah ağlayı kah gülmüşüm

Bahr-ı ummana dalmışım

Göllerim Ali çağırır

Kul Himmet'im aşka düştü

Aşk deryası boydan aştı

Virdimiz Aliye düştü

Dillerim Ali çağırır

Kul Himmet'in bazı deyişleri ise şunlardır:

Allah medet Yâ Muhammed Yâ Ali

Altının kadrini sarrafı bilir

Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz

Dün gece seyrimde bir şara vardım

Erenler şâhına kimse eremez