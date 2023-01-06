Kul Nesimi Kimdir? Kul Nesimi Şiirleri, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Kul Nesimi, Divan edebiyatında büyük bir yeri olan, şiirleri edebiyatımızda en çok araştırılan eserler arasında yer alan bir şairdir. Hem eserleri hem de yaşam görüşü ve fikirleriyle hayli ilgi çeken Kul Nesimi eserleri ve edebi kişiliği ile de hafızalarda yer etmektedir. Hal böyle olunca edebiyatla yakından ilgilenenler Kul Nesimi şiirleri ile karşılaşınca Kul Nesimi hayatı hakkında araştırmalar yapmakta, eserleri ve şiirlerini merak etmektedir. Kul Nesimi hakkında merak edilenleri ve hayatına dair bilgilere sizler için değindik.

Kul Nesimi Kimdir?

Kul Nesimi Osmanlı döneminde yaşamış, en coşkulu şiirleri kaleme almış, bektaşilik kültürünün içinden gelen bir halk ozanı ve şairdir. Eserlerinin yanı sıra, yaşam tarzı ve hayat görüşü ile birçok şairden farklı yönleri olan Kul Nesimi hayatı boyunca şiirle, edebiyatla, tasavvuf ve kültürle ilgilenmiştir. Önemli bir noktaya değinmek isteriz; Kul Nesimi ile Halep'te öldürülen tasavvuf şairi Seyyit Nesimi birbirinden farklı şahıslardır.

Kul Nesimi Hayatı

Esas ismi Ali olarak bilinen ( şiirlerinde şöyle geçer "Mahlasım Nesîmî ismim Ali'dir" ) Kul Nesimi'nin ne zaman dünyaya geldiği hakkında net bir tarih yoktur, ancak tarih kaynaklarına bakıldığı zaman 1600'lü yıllarda yaşadığını görmekteyiz. Çocukluktan itibaren eğitim ve tasavvuf ile ilgilenen Kul Nesimi, hem şair hem de halk ozanıdır. Ayrıca tasavvuf şiirleri yazan ilk şairlerden birisidir. Şiirlerinde hece ölçüsüne ve aruza denk gelinen Kul Nesimi yaşadığı süreçte önemli tasavvuf eserler ve şiirler ortaya çıkarmıştır. Tüm bunların yanı sıra şiirlerinde ayetlere değinmiş olduğu için Kul Nesimi'nin Arapça diline hakim olduğu, şairliği ile inancını başa baş götürdüğü bilinmektedir. Eserlerine baktığımız zaman, Kul Nesimi'nin Hz. Ali'ye ve 12 İmama bağlılığını, Bektaşilik kültürünü özümsediğini görmekteyiz.

Kul Nesimi Eserleri

Kul Nesimi'nin şiirleri 1969 yılında Cahit Öztelli tarafından cönklerden toplanıp, bir araya getirilerek '17. Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesimi' isimli kitabında derlenmiştir. Kul Nesimi'nin eb bilinen şiirleri ise şunlardır;

Canım Erenlere Kurban

Şem'e Düşen Pervaneler

Sorma Mezhebimizi

Hakikat İlmini Cana

Dil Binayi Kibriyadır