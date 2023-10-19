Kulağını Çınlatmak Deyiminin Anlamı - Kulağını Çınlatmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Kulağını çınlatmak deyimi Türkçede en çok kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Birçok kişi kulağını çınlatmak deyiminin anlamı hakkında bilgi edinerek sözlü anlatımlarını daha zengin bir hale getirmektedir. Böyle durumlarda birçok deyimin anlam zenginliğinden yararlanılabilmektedir. Kulağını çınlatmak deyiminin cümle içinde kullanımı incelendiğinde hemen her cümlede aynı anlamı ifade ettiği de görülebilir.

Kulağını Çınlatmak Deyiminin Anlamı

Kulağını çınlatmak deyimi çok kullanılan ve çocukların dahi anlamına aşina olduğu deyimlerden biridir. Cümle içerisinde sık sık kullanılan bu deyim yalnızca belirli durumlar için kullanılmaktadır. En fazla kullanıldığı anlamlar şunlardır:

Akıldan bir kişiyi geçirmek

Birinin adını anmak

Birini hatırına getirmek

Birinin aklına düşmek

Gibi durumlarda kulağını çınlatmak deyimi kullanılmaktadır.

Kulağını Çınlatmak Deyimi Ne Demek?

Kulağını çınlatmak deyimi ortak tanıdık birisi hakkında konuşmak ve o kişiye ait anıları ortaya koymak şeklinde tanımlanabilir. Halk içerisinde birini hatırlayıp onun hakkında sözler söylemek kulağını çınlatmak şeklinde tabir edilir. Bundan dolayı birçok cümle içerisinde bu deyime rastlamak mümkündür.

Kulağını Çınlatmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Birisinden bahsederken sıkça kullanılan kulağını çınlatmak deyimi cümle içinde kolayca kullanılabilir. Örnek cümleler şu şekildedir:

Dün eskilerden bahsederken senin de kulağını çınlattık.

Ne zaman bir araya gelsek arkadaşlarımızın kulağını çınlatırız.

İyi insan da lafının üzerine gelirmiş. Biz de senin kulağını çınlatıyorduk.

Gibi birçok örnek cümle kurulumundan bahsedilebilir.