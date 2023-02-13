Kulak ile İlgili Deyimler Nelerdir? Kulakla İlgili Deyimler, Cümleler ve Anlamları

Kulak ile ilgili deyimler incelendiğinde bu deyimlerin bir kısmının günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Kulak ile ilgili deyimler ve anlamları incelendiğinde deyimlerin çok derin anlamlar barındırdığı görülür. Kullandığınız cümlelerde deyim kullanmanız, ifadenin gücünü daha da artıracaktır. Kulakla ilgili sözler ve konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.
Kulak İle İlgili Deyimler
Türkçemizde kulak ile ilgili çok sayıda deyim yer alır. Bu deyimlerin önemli bir kısmı günlük konuşma dilinde de kullanılır. Bu kapsamda dikkat çekmek istediğimiz deyimler ve bunların anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz.
- Kulağına çalınmak: Birisinin söylediği bir söz ya da olayın daha önceden kişi tarafından duyulması anlamına gelir.
- Boynuz isterken kulaktan olmak: Bir işi yaparken hedeflediği noktaya ulaşmak yerine elinde olan imkânlardan olunduğunu ifade eder.
- Kulağını çınlatmak: Birisi ile konuşurken ortamda bulunmayan bir kişiden bahsetmek.
- Kulağı kesik olmak: kişinin eski dönemde yaptığı işlerden kaynaklı olarak belli bir tecrübe kazandığını ifade etmek için kullanılır.
Kulak İle İlgili Deyimler ve Anlamları
Kulak ile ilgili olan deyimler sadece yukarıdakiler değildir. Aşağıdaki deyimlerin de günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz.
- Eli kulağında olmak: Bir işin ya da hayalin gerçekleşmek üzere olduğunu ifade etmek için kullanılır.
- Bir kulağından girip diğerinden çıkmak: Kişinin kendisine söylenen sözlerin ona bir etkisinin olmadığını ifade eder.
- Kulağını çekmek: Kişinin yaptığı hatadan dolayı ikaz edildiğini ifade eder.
- Göz kulak olmak: Kişinin kendisine emanet edilen birisi ya da bir şeye sahip çıkmasını anlatmak için kullanılır.
- Elini kulağına atmak: Kişinin kendisinden söylenmesi istenen bir türkü ya da şarkı için hazırlık yaptığı anlamına gelir.
- Ağzı kulaklarına varmak: Kişinin bir olay karşısında çok sevinmesini ifade etmek için kullanılır.