Kulak ile İlgili Deyimler Nelerdir? Kulakla İlgili Deyimler, Cümleler ve Anlamları

Kulak ile ilgili deyimler incelendiğinde bu deyimlerin bir kısmının günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Kulak ile ilgili deyimler ve anlamları incelendiğinde deyimlerin çok derin anlamlar barındırdığı görülür. Kullandığınız cümlelerde deyim kullanmanız, ifadenin gücünü daha da artıracaktır. Kulakla ilgili sözler ve konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Kulak İle İlgili Deyimler

Türkçemizde kulak ile ilgili çok sayıda deyim yer alır. Bu deyimlerin önemli bir kısmı günlük konuşma dilinde de kullanılır. Bu kapsamda dikkat çekmek istediğimiz deyimler ve bunların anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kulağına çalınmak: Birisinin söylediği bir söz ya da olayın daha önceden kişi tarafından duyulması anlamına gelir.

Boynuz isterken kulaktan olmak: Bir işi yaparken hedeflediği noktaya ulaşmak yerine elinde olan imkânlardan olunduğunu ifade eder.

Kulağını çınlatmak: Birisi ile konuşurken ortamda bulunmayan bir kişiden bahsetmek.

Kulağı kesik olmak: kişinin eski dönemde yaptığı işlerden kaynaklı olarak belli bir tecrübe kazandığını ifade etmek için kullanılır.

Kulak İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Kulak ile ilgili olan deyimler sadece yukarıdakiler değildir. Aşağıdaki deyimlerin de günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz.