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Giriş Tarihi: 11.6.2024 13:46 Son Güncelleme: 11.6.2024 13:46

Kulak Misafiri Olmak Ne Demek? Kulak Misafiri Olmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “kulak misafiri olmak” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; yanında konuşulan bir şeyi, konuşmaya katılmadan dinlemek manasını taşır. Peki, kulak misafiri olmak deyiminin anlamı nedir? İşte kulak misafiri olmak deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

Kulak Misafiri Olmak Ne Demek? Kulak Misafiri Olmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

"Kulak misafiri olmak " deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kişilerin çevresinde olup biteni konuşmaya dahil olmadan dinlemek manasını taşıyan kulak misafiri olmak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; kulak misafiri olmak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

KULAK MİSAFİRİ OLMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Yanında konuşulan bir şeyi, konuşmaya katılmadan dinlemek.

KULAK MİSAFİRİ OLMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Kişilerin çevrelerinde olup biten mevzuları ya da konuları gizlice dinlemek, konuşmaya dahil olmadan olayları dinlemek.

KULAK MİSAFİRİ OLMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum.
  • Konuştuklarına birkaç kez kulak misafiri olmuştum, konuyu biliyordum.
  • Söyledikleri o kadar dikkat çekiciydi ki kulak misafiri olmaktan kendimi alamadım.
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Kulak Misafiri Olmak Ne Demek? Kulak Misafiri Olmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği
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