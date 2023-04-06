Külkedisi Masalı Oku - Külkedisi Sindirella Masalı Hikayesi ve Karakterleri

Külkedisi masalı oku, dünyada ve ülkemizde sevilen bir masal türüdür. Çocuklar özellikle küçük yaşta bu masalı dinlemekten çok hoşlanırlar. Masalı ilk söyleyenin kim olduğu bilinmez. Bu nedenle söz konusu masalın anonim olduğu düşünülür. Bahse konu masal, kimi kaynaklarda Külkedisi, kimi kaynaklarda ise Sindirella olarak geçer. Her iki masal türü de aynıdır. Külkedisi Sindirella masalı hikayesi ve karakterleri yazımızın devamında.

Külkedisi Masalı Oku

Külkedisi masalı, sevilen bir masal türüdür. bir varmış bir yokmuş, bir evde yaşayan anne, iki kızı ve bir de hizmetçi vardır. Hizmetçi, evin kızları ile yaşıttır. Anne, kızlarına çok iyi davranır fakat hizmetçiye zulmeder. Bu dönemde kral, prensi ülkenin en güzel kızı ile evlendirmek ister. Prens de düzenlediği bir baloya ülkenin evlenme çağındaki bütün kızlarını davet eder. Davetliler arasında evin iki kızı ve hizmetçisi de vardır. Fakat kötü kalpli kadın, hizmetçinin bu baloya katılmasını istemez. Bu duruma çok üzülen hizmetçi Külkedisinin karşısına tam balo saatinde iyi kalpli bir melek çıkar. Melek Külkedisi'nin baloya katılması için ona çok güzel kıyafetler, at arabası ve muhafızlar verir. Fakat meleğin tek şartı gece yarısından önce Külkedisi'nin balodan ayrılması imiş.

Külkedisi balonun en güzel kızı olarak prensin dikkatini çekmiş ve prens ilk görüşte Külkedisi'ne âşık olmuş. Külkedisi zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Gece yarısından önce sarayı acele ile terk ederken ayakkabısının birini düşürür.

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Külkedisi Sindirella Masalı Hikayesi ve Karakterleri

Prensin elinde Külkedisi'ni bulmak için sadece bir tek ayakkabı vardır. Prens, o gece Sindirella olarak tanıdığı Külkesidi'ni bulmak için tüm adamlarını seferber eder. Bunun için de elindeki tek bir ayakkabıyı ülkenin bütün kızlarına denetmek ister. Prensin muhafızları tek tek bütün evleri dolaşır ve ayakkabıyı genç kızlara giydirirler. Fakat küçük boyuttaki ayakkabı kimsenin ayağına olmaz. Sıra Külkedisinin olduğu eve gelir. Burada kötü kalpli kadın, ayakkabıyı sadece kendi kızlarına denetmek ister. Fakat muhafızlar ayakkabıyı Külkedisine de giydirirler. Ayakkabı Külkedisinin ayağına uyar ve Prens prensesini bulmuş olur. Prens Sindirella ile evlenerek mutlu bir hayat yaşar.