Kültür Bakanlığından öğrencilere bayram ve karne hediyesi

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, Kurban Bayramı ve yaz tatilinin başlangıcını kapsayan 15-23 Haziran tarihleri arasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kapılarını ücretsiz açacak. Deneyim Müzeciliği'nin Ayasofya ve Efes'teki ilk örneği olan müzelerde çocuklar zengin kültürel mirasımızı keşfetme şansı bulacak.

Özel günlerde gerçekleştirdiği çeşitli kampanyalar ile tarih meraklılarının odağında olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, Kurban Bayramı ve karne tatiline özel yeni kampanyasını duyurdu. DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen İstanbul Sultanahmet'te Defter-i Hakani Binası'nda bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti içinde yer alan Efes Deneyim Müzesi, 15-23 Haziran tarihlerinde ilk ve ortaöğrenim gören tüm çocuklara müzeleri ücretsiz deneyimleme imkânı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan her iki müze de kampanya süresi boyunca, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını 15 yaş altı tüm ziyaretçilerine ücretsiz sunarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Çocuklar için Heyecan Verici Kampanya

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, geçmişten günümüze ulaşan en gözde yapılardan biri olarak binlerce yıldır önemini koruyan Ayasofya'nın 1.700 yıllık kültürel mirasını benzersiz bir deneyimle yaşatıyor.

Müzede, son dönemde yenilenen "Müze Tarihi Eserler Koleksiyonu" ile Fatih Sultan Mehmed'in Vakfiyesi, Ayasofya'nın kubbesindeki Seraphim Melekleri'nin yüzünü kaplayan bronz madalyon, Hıristiyanlık dönemine ait ikonalar ve şamdanlar gibi bir çok nadide eser sergileniyor. Müze haftanın 7 günü 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Efes Deneyim Müzesi ise tarihin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Antik Efes'in zengin tarihini, büyüleyici yapılarını ve günlük yaşamını modern teknolojiyle birleştirerek ziyaretçilerin zihninde unutulmaz bir anı olarak yer ediniyor.

Gece müzeciliği uygulamasının başlaması ile Antik Kent ve müze, haftanın yedi günü 08.00 ile 23.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müzeyi ziyaret edenler antik kentin 8 bin yıl öncesine varan hikayesine şahit oluyor. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesini, 15 yaş altı tüm çocuklar 15-23 Haziran tarihlerinde 9 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.