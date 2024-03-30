Kültürel ve sosyal etkileşim arttırılacak, ortak eğitim programları oluşturulacak

Üniversite rektörlerinin katılımı ile düzenlenen protokol töreninde Yakın Doğu Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalanırken, Bingöl Üniversitesi ile devam eden protokol yenilendi. Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin yürürlükte olan iş birliği protokolü kapsamında ortak proje olarak geliştirdiği çocuklarda görülen nadir metabolik hastalıkların genetik nedenlerini saptayacak tıbbi tanı kiti projesinde de son aşamaya gelindiği açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği "Oruç ve Sağlık" paneline katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye ve KKTC yükseköğretimini güçlendirecek akademik iş birliği protokolleri imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile iş birliği protokolü devam eden İstanbul Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da aynı saatlerde Yakın Doğu Üniversitesi'nin kardeş üniversitesi Girne Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bu iş birlikleri, farklı disiplinlerden ve coğrafyalardan gelen akademisyenleri bir araya getirerek farklı bakış açılarını, deneyimleri ve uzmanlıkları birleştirme fırsatı sunuyor. Diğer yandan, araştırma projelerinin kapsamını genişleterek daha derinlemesine, kapsamlı sonuçlar elde etmeye de olanak sağlıyor" dedi.