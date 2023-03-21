Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kulüp Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Klüp Mü?
Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:01 Son Güncelleme: 21.3.2023 11:01

Kulüp Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Klüp Mü?

Kulüp nasıl yazılır sorusu, Türkçe dilini verimli kullanmak isteyen ve Türkçe dili üzerine yoğun ilgi duyan kişiler tarafından merak ediliyor. Günlük yaşantı esnasında bile çok düzgün kullanılması gereken dilimiz, eğitimde, sporda, politikada, iş hayatında ve sosyal yaşantıda da dahil olmak üzere her alanda dikkatlice kullanılması gereken bir olgudur. Çoğu kişi mevcut kelimenin doğru yazılışının klüp mü yoksa kulüp mü olduğundan emin değildir. Klüp doğru mu yoksa yanlış bir yazılış mı, sizler için derledik…

Kulüp Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Klüp Mü?

Kulüp nasıl yazılır konusu, dilimiz içerisinde yer alan ve kulağa normal gelen pek çok kelime gibi ilgi çekmektedir. Buna bağlı olarak pek çok vatandaş benzer kelimelerde olduğu gibi kulüp ya da klüp kelimesinin doğru yazımını karıştırmaktadır. Bu sebeple Kulüp Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Klüp Mü? e1 gibi konular büyük önem arz etmektedir. Dilerseniz, TDK açıklaması ile kulüp-klüp kelimesinin doğru yazımını birlikte inceleyelim…

Kulüp Nasıl Yazılır

Türkçe dilini gerektiği gibi kullanmak adına, dilimiz içerisinde yer alan tüm kelimelerin doğru kullanımı öğrenilmeli ve bu doğru kullanımları günlük yaşantı da dahil olmak üzere, hayatın her alanında aktif bir biçimde kullanılmalıdır. Dilimiz içerisinde yer alan kulüp kelimesinin doğru yazımı ise ''kulüp'' şeklinde ifade edilmiştir. Bu sebeple, klüp yazımı yanlış sayılmaktadır.

Klüp – Kulüp Kelimesinin TDK'ya Göre Açıklaması

Türkçe diline gösterilmesi gereken önem ve saygı, resmi dili en uygun ve en doğru şekilde kullanarak mümkün olmaktadır. Türkçe dilini her geçen gün geliştirmekte ve korumakta olan güzide kurum Türk Dil Kurumu TDK'ya göre klüp kelimesinin doğru yazılışı ''kulüp'' olarak açıklanmıştır. Klüp yazımı yanlıştır ve kelimenin doğru yazımı kulüp olmaktadır.

Doğru Yazılışı Kulüp Mü Yoksa Klüp Mü?

Yabancı dillerden Türkçe diline dahil olan pek çok kelimenin doğru yazılışı, vatandaşlar tarafından karıştırılmaktadır. Kulüp kelimesi de Fransızca dilinden Türkçe diline dahil olan bir kelime olması sebebi ile karıştırılmaktadır. Kulüp kelimesinin hem yazı, hem de konuşma dilinde doğru kullanımı ''kulüp'' olmalıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kulüp Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Klüp Mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA