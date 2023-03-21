Kulüp nasıl yazılır konusu, dilimiz içerisinde yer alan ve kulağa normal gelen pek çok kelime gibi ilgi çekmektedir. Buna bağlı olarak pek çok vatandaş benzer kelimelerde olduğu gibi kulüp ya da klüp kelimesinin doğru yazımını karıştırmaktadır. Bu sebeple Kulüp Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Klüp Mü? e1 gibi konular büyük önem arz etmektedir. Dilerseniz, TDK açıklaması ile kulüp-klüp kelimesinin doğru yazımını birlikte inceleyelim…

Kulüp Nasıl Yazılır

Türkçe dilini gerektiği gibi kullanmak adına, dilimiz içerisinde yer alan tüm kelimelerin doğru kullanımı öğrenilmeli ve bu doğru kullanımları günlük yaşantı da dahil olmak üzere, hayatın her alanında aktif bir biçimde kullanılmalıdır. Dilimiz içerisinde yer alan kulüp kelimesinin doğru yazımı ise ''kulüp'' şeklinde ifade edilmiştir. Bu sebeple, klüp yazımı yanlış sayılmaktadır.

Klüp – Kulüp Kelimesinin TDK'ya Göre Açıklaması

Türkçe diline gösterilmesi gereken önem ve saygı, resmi dili en uygun ve en doğru şekilde kullanarak mümkün olmaktadır. Türkçe dilini her geçen gün geliştirmekte ve korumakta olan güzide kurum Türk Dil Kurumu TDK'ya göre klüp kelimesinin doğru yazılışı ''kulüp'' olarak açıklanmıştır. Klüp yazımı yanlıştır ve kelimenin doğru yazımı kulüp olmaktadır.

Doğru Yazılışı Kulüp Mü Yoksa Klüp Mü?

Yabancı dillerden Türkçe diline dahil olan pek çok kelimenin doğru yazılışı, vatandaşlar tarafından karıştırılmaktadır. Kulüp kelimesi de Fransızca dilinden Türkçe diline dahil olan bir kelime olması sebebi ile karıştırılmaktadır. Kulüp kelimesinin hem yazı, hem de konuşma dilinde doğru kullanımı ''kulüp'' olmalıdır.